Bihar Chunav 2025: मोकामा से JDU की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे अनंत सिंह, तेजस्वी के लिए कह दी बड़ी बात
Bihar Chunav 2025: मोकामा से JDU की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे अनंत सिंह, तेजस्वी के लिए कह दी बड़ी बात

Anant Singh On Bihar Chunav 2025: जेल से बाहर आते ही अनंत सिंह ने सियासत में अपनी दूसरी पारी का ऐलान कर दिया है. उन्होंने जेडीयू की टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. इसके लिए जल्द ही सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 07, 2025, 10:09 AM IST

CM नीतीश कुमार के साथ अनंत सिंह
Anant Singh Will Contest JDU: बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह 7 महीने बाद जेल से बाहर आ चुके हैं. जेल से बाहर आते ही अनंत सिंह ने सियासत में अपनी दूसरी पारी का ऐलान कर दिया है. जी मीडिया से खास बातचीत में अनंत सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है. अनंत सिंह ने कहा कि वह जेडीयू की टिकट पर मोकामा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. हालांकि, उन्होंने इस पर अभी किसी से बात नहीं की है. पूर्व विधायक ने कहा कि जल्द ही इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जाकर बात करेंगे. जेडीयू हमको टिकट देगा. अनंत सिंह ने कहा कि लोगों की मदद पहले की तरह करते रहेंगे, चाहे मुझे डेली जेल जाना पड़े, जो हम करते हैं करते रहेंगे. गरीब को किसी को परेशान नहीं करने देंगे. 

अनंत सिंह ने आगे कहा कि हम फिर मोकामा से ही चुनाव लड़ेंगे और इस बार भी जनता हमें ही चुनेगी. जो भी हमारे सामने चुनाव लड़ेगा, उसकी जमानत जब्त करवा देंगे. तेजस्वी यादव को लेकर अनंत सिंह ने कहा कि तेजस्वी को कुछ नहीं आता, सिर्फ युवा बनने का ढोंग कर रहे हैं. अनंत सिंह ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि चुनाव में विपक्ष को 15 सीट आएगा. उन्होंने कहा कि जो बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, 15 सीट लाते-लाते उनका दम फूल जाएगा. अनंत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री का काम हमको अच्छा लग रहा है. पहले बाढ़ जाने में 6 घंटा लगता था, लेकिन आज एक घंटा में चले जाते हैं. 

तेजस्वी की ओर से लगातार सीएम नीतीश की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाने के सवाल पर अनंत सिंह ने कहा कि उनके बाबू जी (लालू यादव) कहते थे कि लाइन आ जाएगा तो करंट मार देगा. रोड बनेगा तो धक्का लग जाएगा. उन्ही का बेटा है ना तेजस्वी. काम से तेजस्वी यादव को क्या मतलब है? उनको बस माल चाहिए. अब टिकट बेचेगा और पैसा ढो-ढो कर विदेश ले जाएगा. उसको बस माल चाहिए. अनंत सिंह ने कहा कि इस बार नीतीश कुमार बनेंगे, उसके बाद उनका बेटा होगा. निशांत कुमार को लेकर अनंत सिंह ने कहा कि वो चुनाव लड़े तो बढ़िया है. हम स्वागत करेंगे, मुख्यमंत्री से भी बोलेंगे.

मोकामा से JDU की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे अनंत सिंह, तेजस्वी के लिए कह दी बड़ी बात
