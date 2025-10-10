Anant Singh Nomination: NDA में सीट बंटवारे से पहले अनंत सिंह का बड़ा ऐलान, 14 अक्टूबर को मोकामा से करेंगे नामांकन

Anant Singh Nomination Date: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज (शुक्रवार, 10 अक्टूबर) से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस चरण में 18 जिलों की कुल 121 सीटों पर अगले महीने की 6 तारीख को वोट डाले जाएंगे. जिन सीटों पर 06 नवंबर को मतदान होना है. उनमें पटना जिले की मोकामा सीट भी शामिल है. मोकामा सीट पर भी आज से नामांकन शुरू हो गया है. हालांकि, अभी तक एनडीए या महागठबंधन की ओर से अपना कैंडिडेट नहीं उतारा गया है. एनडीए में सीटों का बंटवारा होने से पहले मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह अपने नामांकन की तारीख घोषित कर दी है. अनंत सिंह ने आगामी 14 अक्टूबर को मोकामा विधानसभा सीट पर नामांकन दाखिल करने का ऐलान किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी.

मोकामा सीट से अभी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी फिलहाल विधायक हैं. 2020 में नीलम देवी ने आरजेडी की टिकट पर चुनाव जीता था. हालांकि, 2024 में हुए सत्ता परिवर्तन के वक्त उन्होंने एनडीए सरकार का समर्थन किया था. जेल से निकलने के बाद अनंत सिंह ने साफ कर दिया था कि इस बार उनकी पत्नी नहीं, बल्कि वे खुद चुनाव लड़ेंगे. इतना ही नहीं उन्होंने जेडीयू की टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ने की बात कही थी. इसके बाद से वे लगातार जेडीयू नेताओं के संपर्क में हैं. अब एनडीए में सीट शेयरिंग से पहले ही उन्होंने अपने नामांकन की तारीख घोषित कर दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि लोकतंत्र के महापर्व बिहार चुनाव में मोकामा विधानसभा क्षेत्र से हमारे नामांकन समारोह में आप सभी जनता मालिक सादर आमंत्रित हैं.

बता दें कि अनंत सिंह मोकामा सीट से पहली बार 2005 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के टिकट पर ही जीते थे. तब से वो लगातार जीत रहे हैं. 2005 के दोनों चुनाव और 2010 का चुनाव वो जदयू से ही लड़े और जीते. 2015 में वो निर्दलीय लड़े और जीते. 2020 में अनंत सिंह ने लालू यादव और तेजस्वी यादव का नेतृत्व कबूल कर लिया और राजद के टिकट पर जीते. 2022 में एके 47 केस में सजा होने के बाद जब सीट खाली हुई तो पत्नी नीलम देवी को राजद से लड़ाकर विधायक बनाया था. स्थानीय जनता उन्हें ‘छोटे सरकार’ के नाम से बुलाती है.

