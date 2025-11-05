Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2989360
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

पटना साहिब में अनुराग ठाकुर ने मत्था टेका, पीएम मोदी ने प्रकाश पर्व व देव दीपावली पर दी बधाई

प्रकाश पर्व व देव दीपावली पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए गुरु नानक देव की शिक्षाओं को प्रेरणा बताया. पटना साहिब में अनुराग ठाकुर ने मत्था टेका और बिहार चुनाव पर बयान दिया.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 05, 2025, 12:30 PM IST

Trending Photos

पटना साहिब में अनुराग ठाकुर ने टेका मत्था, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं
पटना साहिब में अनुराग ठाकुर ने टेका मत्था, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं

सिखों के दसवें गुरु गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व और देव दीपावली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और उनकी शिक्षाओं को प्रेरणा स्रोत बताया. भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने भी पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे. प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''गुरु नानक देव जी का जीवन संदेश हमेशा के लिए मानवता का उपदेश है. करुणा, समानता, धर्म और सेवा पर आधारित उनकी शिक्षाएं बेहद प्रेरक हैं. प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं. ईश्वर करें कि उनका ब्रह्म प्रकाश सदैव हमारी पृथ्वी को प्रकाशित करता रहे.

इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की भी शुभकामनाएं दीं. उन्होंने एक अन्य 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "देश के अपने सभी परिजनों को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की कोटि-कोटि शुभकामनाएं. भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़े इस दिव्य अवसर पर हर किसी के लिए सुख, शांति, आरोग्य और सौभाग्य लेकर आएं. पवित्र स्नान, दान-पुण्य, आरती और पूजन से जुड़ी हमारी यह पवित्र पारंपरिक सार्वभौम जीवन को प्रकाशित करें.

ये भी पढ़ें: पटना में हाहाकार! एक मकान ढहा, कई लोग दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Add Zee News as a Preferred Source

गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं आज ऐतिहासिक पटना साहिब गुरुद्वारा में आकर सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं. अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां का दौरा किया था. मोदी सरकार के तहत कई पहल की गई हैं जो अभूतपूर्व थीं, चाहे वह एसआईटी के गठन के माध्यम से 1984 के दंगों के लिए न्याय दिलाना हो, करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण हो या फिर हेमकुंड साहिब का विकास हो. उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मोदी सरकार ने पूरे देशभर में धूमधाम से मनाया था. केंद्र की मोदी सरकार सभी के साथ खड़ी है और उनके कल्याण के लिए काम कर रही है.

बिहार चुनाव पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिहार की जनता को कानून राज चाहिए और विकास की रफ्तार इसी तरह चलती रहनी चाहिए. बिहार वापस से पहले का जंगलराज नहीं चाहता है, इसीलिए फिर से सत्ता में एनडीए की वापसी हो रही है. जनता महागठबंधन के बहकावे में नहीं आने वाली है.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

PM ModiAanurag Thakur

Trending news

bihar chunav 2025
मोकामा, छपरा, तारापुर और राघोपुर.. पहले चरण की 10 हॉट सीटों का पूरी जानकारी यहां लें
Jharkhand news
झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दिया इस्तीफा, सरकार की पुष्टि का इंतजार
Pawan Singh
प्रचार के लिए जा रहे थे पवन सिंह, बीच में खत्म हो गया हेलीकॉप्टर का फ्यूल और फिर...
PM Modi
पटना साहिब में अनुराग ठाकुर ने टेका मत्था, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं
Tejashwi Yadav
'हम समर्थन करते हैं', संतोष सहनी के उम्मीदवारी वापस लेने पर बोले तेजस्वी यादव
bihar chunav 2025
1st फेज में मतदान से पहले PM मोदी ने बदल दिया माहौल! सर्वे में देखिए CM नीतीश का हाल
bihar chunav 2025
प्रशांत किशोर को फिर बड़ा झटका, जनसुराज प्रत्याशी संजय सिंह बीजेपी में शामिल
Darbhanga
Darbhanga: गार्ड पर हमला कर बाल सुधार गृह से भागे 12 बच्चे
Pawan Singh
चुनाव प्रचार के बीच दिखी पवन सिंह की रूबा खान संग केमिस्ट्री, ट्रेंड में आ गया 'एक ब
Purnia Crime news
पूर्णिया में पूरे परिवार की संदिग्ध मौत पर पप्पू यादव को बड़े कांड की आशंका!