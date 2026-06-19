Tej Pratap Yadav: अनुष्का के भाई आकाश ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ दर्ज कराई FIR, लगाए ये गंभीर आरोप

आकाश यादव के अनुसार, 6 जून को तेज प्रताप यादव अपने सहयोगी मोती लाल यादव के साथ पटना के पाटलिपुत्र इलाके स्थित उनके आवास पर पहुंचे थे. उस समय वह खाटूश्याम दर्शन के लिए बाहर गए हुए थे. आरोप है कि उनकी अनुपस्थिति में तेज प्रताप यादव और उनके साथी ने घर में जबरन प्रवेश करने का प्रयास किया तथा घर के सदस्यों को धमकाया. शिकायत में यह भी कहा गया है कि बाद में मोती लाल यादव के माध्यम से उन्हें फोन कर धमकी दिलाई गई. आकाश यादव का आरोप है कि कुछ देर बाद एक अन्य व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को ‘मोहित’ बताते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया. कथित तौर पर उसने चेतावनी दी कि मंत्री जी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना है.