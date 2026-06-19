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Tej Pratap Yadav: अनुष्का के भाई आकाश ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ दर्ज कराई FIR, लगाए ये गंभीर आरोप

FIR Against Tej Pratap Yadav: अनुष्का के भाई आकाश यादव ने तेज प्रताप यादव पर FIR दर्ज कराई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि तेज प्रताप ने अपहरण करने की धमकी दी है. तेज प्रताप यादव और उनके साथी ने घर में जबरन प्रवेश करने का प्रयास किया तथा घर के सदस्यों को धमकाया है.

Written ByShivam RajEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 19, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:28 PM IST
Tej Pratap Yadav: अनुष्का के भाई आकाश ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ दर्ज कराई FIR, लगाए ये गंभीर आरोप
Image Credit: तेज प्रताप यादव-आकाश यादव (फाइल फोटो)

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Shivam Raj

Shivam Raj

शिवम राज ज़ी बिहार झारखंड में जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब 2 साल का अनुभव है. वह मुख्यतः बिहार पुलिस मुख्यालय की रिपोर्टिंग करते हैं. आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ी खबरों पर उनकी खास नजर रहती है. इसके अलावा राजनीति से संबंधित मुद्दों को भी कवर करते हैं. इन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

 

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