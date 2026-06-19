Tej Pratap Yadav: अनुष्का के भाई आकाश ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ दर्ज कराई FIR, लगाए ये गंभीर आरोप

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Tej Pratap Yadav FIR: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव एक बार फिर से बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं. तेज प्रताप यादव की कथित गर्लफ्रेंड अनुष्का के भाई आकाश यादव ने ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. आकाश यादव ने अपनी शिकायत में लिखा कि तेज प्रताप यादव ने धमकी दी है कि यदि उन्हें उनकी पत्नी से मिलने से रोका गया तो उज्जैनी का अपहरण कर लिया जाएगा और इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. आकाश ने पाटलिपुत्र थाने में एफआईआर दर्ज कराई है.
आकाश यादव के अनुसार, 6 जून को तेज प्रताप यादव अपने सहयोगी मोती लाल यादव के साथ पटना के पाटलिपुत्र इलाके स्थित उनके आवास पर पहुंचे थे. उस समय वह खाटूश्याम दर्शन के लिए बाहर गए हुए थे. आरोप है कि उनकी अनुपस्थिति में तेज प्रताप यादव और उनके साथी ने घर में जबरन प्रवेश करने का प्रयास किया तथा घर के सदस्यों को धमकाया. शिकायत में यह भी कहा गया है कि बाद में मोती लाल यादव के माध्यम से उन्हें फोन कर धमकी दिलाई गई. आकाश यादव का आरोप है कि कुछ देर बाद एक अन्य व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को ‘मोहित’ बताते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया. कथित तौर पर उसने चेतावनी दी कि मंत्री जी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना है.
वहीं, तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में सभी आरोपों को पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत बताया है. उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को उसके कथित अभद्र और धमकीपूर्ण व्यवहार के लिए कानूनी नोटिस भेजा गया था, उसी ने प्रतिशोध की भावना से उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई है. तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि यह उनकी सार्वजनिक छवि, सामाजिक प्रतिष्ठा और वर्षों से अर्जित जनविश्वास को नुकसान पहुंचाने की एक सुनियोजित साजिश है. उन्होंने कहा कि वह हमेशा कानून, मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते आए हैं, लेकिन उनकी विनम्रता को कोई उनकी कमजोरी न समझे.
उन्होंने आगे कहा कि सार्वजनिक जीवन में होने का अर्थ यह नहीं है कि वह झूठे आरोप, चरित्रहनन और कानून के दुरुपयोग को सहन करेंगे. तेज प्रताप यादव ने न्यायपालिका, कानून और संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि सत्य तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर सामने आएगा. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ उपलब्ध सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुट गई है. दोनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप के बीच यह मामला अब कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा.