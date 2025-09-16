Jharkhand News: 301 सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र, सीएम हेमंत सोरेन ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर दिया जोर

Jharkhand News: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने JSSC (झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन) की ओर से आयोजित कराई गई नियुक्ति परीक्षा में सफल 301 सहायक आचार्यों (शिक्षकों) को नियुक्ति पत्र सौंपे. इनमें गणित और विज्ञान के 131 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 170 इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य शामिल हैं.



इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी विद्यालयों को निजी विद्यालयों की तरह संचालित करने की दिशा में कदम उठा रही है. शिक्षा के क्षेत्र में अब तक बड़ी संख्या में नियुक्तियां की गई हैं और आगे 26 हजार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है.

नव नियुक्त सहायक आचार्यों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से उन्हें जो जिम्मेदारी दी जा रही है, वह बहुत महत्वपूर्ण है. अभिभावक अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास करते हैं. ऐसे में शिक्षकों का दायित्व है कि वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको मिलने वाला पारिश्रमिक आम जनता के टैक्स से आता है. इसलिए बच्चों के भविष्य को संवारने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए. राज्य में कई अभिभावक अब निजी विद्यालयों से बच्चों का नाम कटवा कर सीएम उत्कृष्ट विद्यालयों में दाखिला करा रहे हैं. यह इस बात का प्रमाण है कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है. उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार को सुझाव दें.

कार्यक्रम में मंत्री संजय प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह, परियोजना निदेशक शशि रंजन, प्राथमिक शिक्षा निदेशक मनोज रंजन सहित बड़ी संख्या में शिक्षक और उनके परिजन मौजूद रहे.

