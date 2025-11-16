Advertisement
Amar Singh 2.0: संजय यादव-रमीज नेमत के खिलाफ बागी हुईं रोहिणी आचार्य तो याद आई शिवपाल और अखिलेश की लड़ाई

Amar Singh 2.0: राजनीति में जब भी परिवारों के भीतर की लड़ाई उभरकर सतह पर आएगी, तब अमर सिंह बखूबी याद आएंगे. बिहार में लालू परिवार में मची कलह के बाद अमर सिंह की बरबस याद आ गई. 

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Nov 16, 2025, 12:41 PM IST

Amar Singh 2.0: लालू प्रसाद यादव के परिवार की लड़ाई अब सतह पर आ गई है. तेज प्रताप यादव के परिवार और पार्टी से निष्कासन के साथ ही यह साफ हो गया था कि परिवार में सब कुछ सही नहीं है. पार्टी और परिवार में तेजस्वी यादव के एकछत्र राज से उनकी बहनें ही असहज हो रही थीं, इसका अंदाजा तब लगा था, जब संजय यादव के बस की अगली सीट पर बैठने वाली तस्वीर रोहिणी आचार्य ने एक्स पर शेयर किया था. उसके बाद घर की चारदीवारी के अंदर क्या हुआ, किसी को पता नहीं चला था लेकिन रोहिणी आचार्य के नाराज होकर सिंगापुर जाने की खबरें वायरल हुई थीं. अब विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार के बाद रोहिणी आचार्य ने अचानक परिवार और पार्टी से नाता तोड़ लिया. शनिवार देर शाम रोहिणी आचार्य का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वो पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात कर रही थीं और उनका कहना था कि उन्हें चप्पलों से मारा गया और घर से निकाला गया. इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज नेमत का भी नाम लिया. ​लालू परिवार में मचे इस महाभारत के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में मचे घमासान की यादें ताजा हो गई हैं. तब अखिलेश यादव खेमे ने परिवार में घमासान के पीछे अमर सिंह को जिम्मेदार बताया था.

READ ALSO: 'किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी-बहन पैदा ना हो', रोहिणी आचार्य का भावुक पोस्ट

अमर सिंह के बारे में क्या कहा था अखिलेश यादव ने?

उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अमर सिंह को बाहरी करार दिया था और पार्टी के दोस्त के बदले दुश्मन करार दिया था. अखिलेश यादव ने कहा था कि अमर सिंह समाजवादी पार्टी से शत्रु जैसा व्यवहार कर रहे हैं. अखिलेश यादव ने कहा था, मैं अमर सिंह को पार्टी से बाहर करने तक चुप नहीं बैठूंगा. अमर सिंह के कारण ही चाचा रामगोपाल यादव को समाजवादी पार्टी से निकाला गया है. उन्होंने यह भी कहा था कि अमर सिंह ने हमारी पार्टी के कुछ नेताओं का ब्रेन वॉश कर दिया है. 

अखिलेश यादव ने अमर सिंह के बारे में यह भी कहा था कि वे मेरे पिता की दोस्ती का नाजायज फायदा उठा रहे हैं. हमारे साथ खेल खेल रहे हैं. बतौर मुख्यमंत्री मैंने कुछ फैसले लिए, लेकिन अमर सिंह ने शिवपाल यादव को हमारे खिलाफ भड़का दिया. 

कौन थे अमर सिंह?

अमर सिंह एक समय में समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव के दाहिने हाथ माने जाते थे. उद्योगपति से वे राजनेता बने थे और समाजवादी पार्टी के महासचिव भी बने. उनका जन्म अलीगढ़ में 27 जनवरी, 1956 को हरीशचंद्र सिंह और शैल कुमारी सिंह के परिवार में हुआ था. 1987 में अमर सिंह ने पंकजा कुमारी सिंह से शादी की थी. उनकी शिक्षा की बात करें तो बीए, एलएलबी कर चुके थे. 2001 में उनको जुड़वा बेटियां हुईं, जिनका नाम दृष्टि और दिशा है. बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त और अभिनेत्री जया प्रदा को राजनीति में लाने का श्रेय अमर सिंह को जाता है. समाजवादी पार्टी को कॉरपोरेट की चमक धमक में लाने का श्रेय अमर सिंह को जाता है. 

6 जनवरी, 2010 को अमर सिंह ने सपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था. 2 फरवरी, 2010 को मुलायम सिंह यादव ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था. 2011 में अमर सिंह को तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा था. उसके बाद अमर सिंह ने राजनीति से संन्यास ले लिया. हालांकि 2016 में समाजवादी पार्टी में अमर सिंह की वापसी भी हुई और उन्हें राज्यसभा सदस्य भी बनाया गया था. अखिलेश यादव और अमर सिंह के बीच घमासान इसी समय में शुरू हुआ था और अखिलेश यादव इसमें विजेता बनकर उभरे थे. 

कौन हैं संजय यादव और रमीज नेमत?

तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने परिवार और पार्टी छोड़ने के साथ ही दो लोगों का नाम लिया था. वो दो नाम हैं, संजय यादव और रमीज नेमत. संजय यादव राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा सांसद हैं और राजद के लिए रणनीति बनाने का जिम्मा उन्हीं के पास है. मूलत: हरियाणा से आते हैं. पटना में राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर को कवर करने वाले पत्रकारों की मानें तो आज की तारीख में संजय यादव जो चाहते हैं, वहीं पार्टी में होता है. चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव से मिलने के लिए राबड़ी आवास पहुंचने वालों का वीडियो वायरल हुआ था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें तेजस्वी यादव से मिलने नहीं दिया जा रहा है और इसके पीछे उन्होंने संजय यादव का नाम भी लिया था.

READ ALSO: लालू परिवार में कलह! बेटे के बाद बेटी भी बाहर, तेज प्रताप ने रोहिणी का किया समर्थन

अब रमीज नेमत खान के बारे में जान लेते हैं. वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं. बताया रहा है कि 2016 में राजद से जुड़ने वाले रमीज पहले बिहार के डिप्टी सीएम ऑफिस में बैकडोर का कामकाज देखते थे. इसके बाद वह धीरे-धीरे तेजस्वी यादव के ऑफिस से जुड़ गए. बताया जा रहा है कि इसके बाद से वह तेजस्वी यादव का डेली रूटीन और चुनावी कैंपेनिंग का काम देखने लगे. माना जाता है कि रमीज नेमत खान तेजस्वी यादव के क्रिकेट के दिनों के साथी हैं.

