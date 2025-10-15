लोकसभा चुनाव में आश्विनी चौबे बेटिकट और विधानसभा चुनाव में बेटे को मौका नहीं मिला, अब निर्दलीय लड़ेंगे अर्जित शाश्वत

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक बार फिर राजनीती में चहल-पहल मच गयी है. कल बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें भागलपुर की तरफ से अर्जित शाश्वत चौबे को सीट न मिलने पर उन्होंने काफी बड़ा फैसला लिया है.
पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अर्जित शाश्वत चौबे को BJP की तरफ से टिकट नहीं मिलने पर बिहार में राजनीति तेज हो गई है. इस बार BJP की तरफ से रोहित पांडे़ को टिकट दिया गया हैं. भागलपुर से टिकट न मिलने पर अर्जित शाश्वत चौबे ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है. उन्होंने एनआर (नॉमिनेशन रजिस्ट्रेशन) भी कटवा लिया है. इसके बाद कहा जा रहा है कि अर्जित शाश्वत को पार्टी के इस फैसले से संतोष नहीं हैं. आपको बता दे कि अर्जित शाश्वत चौबे केंद्रीय मंत्री अश्वनी कुमार चौबे के बेटे हैं. पिछले साल इनके पिता अश्विनी चौबे को लोकसभा में टिकट नहीं कटा था, जिसके बाद इनको भी इस साल टिकट न मिलने पर इन्होंने नराजगी जताई हैं.
आइए जानते हैं इनके राजनितिक करियर के बारे में -
इन्हें 2015 में बीजेपी से भागलपुर की विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिला लेकिन उस समय वह उस सीट पर हार गए. 2018 भागलपुर में वह नाथनगर में हिन्दू के नए साल पर एक शौभायात्रा का नेतृत्व कर रहे थे, जहां पर सांप्रदायिक झड़प होने में पर इन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया था. उनपर उस समय बिना अनुमति के जुलुस निकालने का आरोप लगा था. इसके बाद गिरफ्तारी वारंट पर आने पर उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी. इस बार वह चर्चे में आये हैं क्योंकि उन्हें भागलपुर का दावेदार माना जा रहा था पर पार्टी से सीट नहीं मिला, जिसके बाद अब उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात को लेकर राजनीती में हलचल मच गयी है. उन्होंने कहा कि भागलपुर की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है. मैं भागलपुर के विकास व सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए हर हाल में मैदान में रहूंगा.
