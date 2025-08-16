Bhagalpur News: 'अर्पणा मेरी भगनी, मुझे कोई बीमारी नहीं', गोपाल मंडल के आरोप पर अजय मंडल का पलटवार

Bhagalpur News: विधानसभा चुनाव के पहले भागलपुर के गोपालपुर से जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल और जदयू के सांसद अजय मंडल के बीच जंग छिड़ चुकी है. एक तरफ जहां गोपालपुर विधायक संसद पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. वहीं सांसद अजय मंडल ने विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ घोघा थाने में मानहानि सहित उनकी छवि खराब करने को लेकर मामला दर्ज करवा चुके हैं. उसके बावजूद भी विधायक ने फिर से सांसद के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी. जिसको लेकर आज संसद ने एक बार फिर से मामला दर्ज करवाने की बात कही है.

प्रेस वार्ता कर सांसद अजय मंडल ने बताया कि वह न्यायालय के शरण में है और मामले की जानकारी आलाकमान को दे चुके हैं. आलाकमान जो फैसला लेगा वह मंजूर है. वहीं उन्होंने कहा कि विधायक भी उनके रिलेशन में आते हैं, लेकिन वह सिर्फ राजनीति के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं. जदयू की महिला प्रदेश महासचिव अर्पणा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर जदयू महिला महासचिव भी सामने आई और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का बयान विधायक ने दिया है, उसको लेकर वह मुख्यमंत्री और पार्टी के आलाकमान को शिकायत लिखित तौर पर भेज चुकी हैं.

आलाकमान इस पर जो फैसला लेगा वह देखा जाएगा. उन्होंने कहा कि संसद उनके मामा है और उनके और मामा के संबंध को लेकर जिस तरह का बयान विधायक ने दिया है सभी लोग जानते हैं कि विधायक का चरित्र कैसा है. वहीं सांसद ने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि अर्पण मेरी भगिनी है और वह जदयू पार्टी में भी है नवगछिया का उन्हें प्रभार मिला है इस वजह से गोपालपुर में उनकी तस्वीर लगी है इससे गोपाल मंडल को दिक्कत नहीं होनी चाहिए.

इनपुट- अश्वनी कुमार

