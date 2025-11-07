Advertisement
चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती का राहुल गांधी पर करारा वार! बोले; बिहार की बर्बादी के असली जिम्मेदार कांग्रेस-RJD

Arun Bharti on Rahul Gandhi statement: LJP सांसद अरुण भारती ने राहुल गांधी के बिहार पर दिए बयान को गलत बताया और कहा कि कांग्रेस-आरजेडी की नीतियों ने राज्य की इंडस्ट्री और पहचान को बर्बाद किया है. उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता अब विकास और स्थिरता के लिए फिर से NDA के साथ है.

 

Edited By:  harsh singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 10:44 AM IST

चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती का राहुल गांधी पर करारा वार! बोले; बिहार की बर्बादी के असली जिम्मेदार कांग्रेस-RJD

Arun Bharti on Rahul Gandhi statement: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा में कहा था कि "पिछले 20 सालों से बिहार में न यूनिवर्सिटी है, न इंडस्ट्री." इस बयान पर लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) सांसद और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने तीखा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी की नीतियों ने बिहार की पहचान और उद्योगों को बर्बाद किया है.

कांग्रेस ने किया बिहार को बर्बाद-अरुण भारती
अरुण भारती ने कहा, "जब देश आजाद हुआ था, तब बिहार भारत की GDP में करीब 25% का योगदान देता था. यहां एशिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर फैक्ट्री थी. पूरे देश का 60% कोयला और 40% चीनी बिहार से जाया करता था. जमशेदपुर में सबसे बड़ा स्टील प्लांट था. लेकिन कांग्रेस सरकारों की गलत नीतियों की वजह से बिहार का औद्योगिक ढांचा पूरी तरह से खत्म हो गया." उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस और आरजेडी की सरकारों ने बिहार के एडवांटेज को खत्म कर दिया. "हमारे पास माइंस तो रह गईं, लेकिन फैक्ट्रियां बाहर चली गईं. आज जो भी हालत है, उसकी असली जिम्मेदार यही सरकारें हैं."

महिलाओं और युवाओं ने किया NDA को वोट-अरुण भारती
पहले चरण के मतदान पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मतदान प्रतिशत बहुत उत्साहजनक रहा. "हमारे नेता का समीकरण महिला और युवा का है, और यही दोनों वर्ग इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने बढ़-चढ़कर वोट दिया ताकि भ्रष्टाचार और जंगलराज की वापसी न हो सके."

भाई वीरेंद्र के विवादित बयान पर हमला
RJD विधायक भाई वीरेंद्र पर दर्ज हुई FIR पर भी अरुण भारती ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "भाई वीरेंद्र की भाषा और व्यवहार में उनकी हताशा झलक रही है. वे माननीय विधायक हैं, लेकिन उनकी जुबान से मर्यादा गायब हो गई है. जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किसी भी रूप में उचित नहीं है. आरजेडी हार की तरफ बढ़ रही है, इसलिए उनके नेताओं की बौखलाहट साफ दिख रही है."

राहुल गांधी पर करारा जवाब
राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोप पर अरुण भारती ने कहा, "राहुल गांधी हर बार बिना सबूत आरोप लगाते हैं. अगर उनके पास कोई ठोस सबूत है, तो अदालत में पेश करें. सिर्फ सोशल मीडिया पर बयानबाजी और नेगेटिव प्रोपेगंडा से ना कांग्रेस सुधरेगी, ना उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा."उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब विकास चाहती है, वादे नहीं. NDA की सरकार ने राज्य को नई दिशा दी है और जनता फिर से उसी पर भरोसा दिखाने जा रही है.

