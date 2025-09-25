Advertisement
कांग्रेस ने बिहार से NDA की बेदखली का प्लान बनाया तो भाजपा ने कर दी सबसे बड़े रणनीतिकार की तैनाती, जानें धर्मेंद्र प्रधान का विनिंग रेट

Dharmendra Pradhan Winning Rate: धर्मेंद्र प्रधान न केवल एक कुशल प्रशासक हैं, बल्कि एक अच्छे रणनीतिकार भी हैं. खामोशी से जमीन पर काम करने की कला धर्मेंद्र प्रधान को अच्छे से आती है. तभी तो बतौर प्रभारी राज्य दर राज्य वे भाजपा के लिए कमल का फूल खिलाते जा रहे हैं.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Sep 25, 2025, 07:35 PM IST

धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बिहार भाजपा प्रभारी
Dharmendra Pradhan Winning Rate: एक दिन पहले ही पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि यह विधानसभा चुनाव बिहार से एनडीए की बेदखली का रास्ता साफ करेगा. उसके अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में एक बड़ा बदलाव किया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार प्रभारी बनाया गया है. धर्मेंद्र प्रधान बिहार प्रभारी के रूप में विनाद तावड़े की जगह लेंगे. 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार में प्रभारी की भूमिका निभाई थी. धर्मेंद्र प्रधान के अलावा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल को बिहार चुनाव के लिए सह प्रभारी बनाया गया है. धर्मेंद्र प्रधान बिहार के अलावा कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं और चुनावों में पार्टी को सफलता भी दिला चुके हैं. पिछले साल तो हरियाणा में वे विपक्ष के जबड़े से जीत खींचकर ले आए थे. शायद यही कारण है कि टफ दिख रहे बिहार चुनाव के मुकाबले में धर्मेंद्र प्रधान की प्रतिभा को भुनाने की कोशिश की गई है.

बिना नीतीश के 40 में 31 सीटें जिताए थे

धर्मेंद्र प्रधान बिहार की राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं. 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान बिहार भाजपा के सह प्रभारी थे. उस चुनाव में एनडीए ने 243 में से रिकॉर्ड 206 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी. इसमें धर्मेंद्र प्रधान की भी बड़ी भूमिका रही थी. इसके अलावा, 2014 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए. तब धर्मेंद्र प्रधान बिहार भाजपा के प्रभारी थे. उस समय एनडीए ने बिहार की 40 में से 31 सीटें जीत ली थीं. वो भी तब, जब भाजपा और जेडीयू अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे. यह बिहार भाजपा का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था. 

यूपी उत्तराखंड में कमल की वापसी

2017 में धर्मेंद्र प्रधान उत्तराखंड भाजपा के प्रभारी बनाए गए थे. उस चुनाव में भाजपा ने सत्ता में वापसी की थी. इसके साथ ही 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान राज्य में पार्टी के प्रभारी हुआ करते थे. धर्मेंद्र प्रधान की रणनीति पर चलते हुए यूपी भाजपा ने न केवल लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड बनाया था, बल्कि योगी आदित्यनाथ की भी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी हुई थी. यहां भाजपा को 403 में से 255 सीटें हासिल हुई थीं. 

हरियाणा में विपक्ष के जबड़े से खींच लाए जीत

हरियाणा विधानसभा चुनाव, 2024 में तो धर्मेंद्र प्रधान ने चमत्कार ही कर दिया था. ऐसे में जब एक भी एग्जिट और ओपिनियन पोल भाजपा सरकार की वापसी की बात नहीं कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी रणनीति की बदौलत हरियाणा में भाजपा की लगातार तीसरी बार सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और वो भी अपने दम पर. हरियाणा में भाजपा ने 2024 के विधानसभा चुनाव में 90 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की थी.

पश्चिम बंगाल में टीएमसी जीती, नंदीग्राम हारी

भाजपा के लिए सबसे मुश्किल राज्यों में से एक पश्चिम बंगाल में धर्मेंद्र प्रधान को नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र की ही जिम्मेदारी सौंपी गई थी. धर्मेंद्र प्रधान के रणनीतिक कौशल को दाद देनी होगी कि पूरे राज्य में तृणमूल कांग्रेस ने भारी विजय हासिल की, लेकिन नंदीग्राम में उसकी नेता ममता बनर्जी बुरी तरह पराजित हो गई थीं. इसके अलावा ओडिशा में भाजपा की जीत के पीछे भी धर्मेंद्र प्रधान की रणनीति का बहुत बड़ा हाथ है.

