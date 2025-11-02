Advertisement
'हमारी सरकार बनते ही दो महीने में सभी अपराधी जाएंगे जेल', तेजस्वी ने दुलारचंद हत्याकांड मामले में NDA को घेरा

Bihar Chunav 2025: राजद नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है. 18 नवंबर को हम शपथ लेंगे. 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच जाति-धर्म से परे हर अपराधी को जेल भेजा जाएगा.

Nov 02, 2025

तेजस्वी यादव
Bihar Chunav 2025: बिहार में जदयू नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एनडीए पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि मोकामा में जिस तरह की घटना घटी, वह तो होनी ही थी. तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार आने के बाद दो महीने के भीतर सभी अपराधियों को जेल भेजने का काम किया जाएगा. पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि रोहतास में पिता-पुत्र की हत्या कर दी गई. बिहार में लगातार महाजंगलराज की स्थिति बनी हुई है. बिहार में एक दिन ऐसा नहीं बीत रहा, जब गोलियां न चल रही हों. यह एनडीए को दिखाई नहीं देता. आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन बिहार की स्थिति बहुत खराब है.

तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है. 18 नवंबर को हम शपथ लेंगे. 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच जाति-धर्म से परे हर अपराधी को जेल भेजा जाएगा. राजद नेता ने कहा कि इस बार स्पष्ट है कि बिहार की जनता महागठबंधन की सरकार बनाने जा रही है. पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात में फैक्ट्री लगाते हैं और बिहार में वे विक्ट्री चाहते हैं, यह नहीं चलेगा. एनडीए के लोग कह रहे हैं कि बिहार में एक करोड़ रोजगार देंगे. 11 साल में एनडीए ने एक नौकरी नहीं दी. बिहार में रोजगार देने का वादा सिर्फ जुमला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है.

उन्होंने कहा कि एनडीए के लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं. तेजस्वी ने कहा कि 20 बरस की एनडीए सरकार से युवाओं ने क्या ही मांगा? अपने हिस्से की नौकरी व रोजगार ही तो मांगा, लेकिन इस भ्रष्ट एनडीए सरकार ने युवाओं की जरूरतों पर ध्यान दिया ही नहीं. युवाओं के लिए एकदम कुछ किया ही नहीं. इसलिए युवा सत्ता में परिवर्तन करने जा रहे हैं. इस बार बिहार महागठबंधन की सरकार बना रहा है, जो हर घर को सरकारी नौकरी देगी.

-आईएएनएस

