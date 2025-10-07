शेरघाटी विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने की चुनावी रैली, RJD पर जमकर बोला हमला

गया जिले के शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक भव्य चुनावी जनसभा को संबोधित किया. सभा का आयोजन शेरघाटी बाजार स्थित रंगलाल उच्च विद्यालय के मैदान में किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. ओवैसी ने सभा में राजद पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान राजद और उसके सहयोगी पार्टियों में इतनी ताकत नहीं है कि वे भाजपा को रोक सकें.

ओवैसी ने शेरघाटी से राजद विधायक मंजू अग्रवाल का नाम लेते हुए कहा कि राजद ने अपनी पार्टी में ऐसे लोग शामिल किए हैं जिनका ताल्लुक विश्व हिंदू परिषद से था. उन्होंने कहा कि पिछली बार उन्होंने साफ कह दिया था कि राजद और उसके साथी पार्टियों में इतनी ताकत नहीं है कि भाजपा को हराया जा सके. ओवैसी ने राजद और महागठबंधन के नेताओं को सलाह दी कि यदि वे सच में नरेंद्र मोदी की पार्टी को बिहार में मुख्यमंत्री बनने से रोकना चाहते हैं तो AIMIM से हाथ मिलाएं. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर इसे कमजोरी समझा गया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और जनता को फिर 5 साल जुल्म सहना पड़ेगा.

ओवैसी ने कहा कि मजलिस ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को खत लिखकर सिर्फ 5 सीट देने की मांग की थी, और पिछली बार AIMIM के 5 विधायक सफल रहे थे. बावजूद इसके, राजद ने उनके 4 विधायकों को खरीद लिया. ओवैसी ने आरोप लगाया कि इन नेताओं ने अपनी जमीर बेचकर जनता को धोखा दिया. उन्होंने जोर देकर कहा कि AIMIM यह भीख नहीं मांग रही बल्कि हक मांग रही है.

ओवैसी ने शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले भ्रष्टाचार पर भी बात की. उन्होंने कहा कि यहां एक दिन में 15 से 20 लाख रुपए का भ्रष्टाचार होता है, और इसे 365 दिन से 5 साल तक जोड़ें तो यह जनता के लिए बड़ा नुकसान है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल में जनता को दबाकर लूट किया, और अब 10 हजार रुपए बांटने का दिखावा कर रहे हैं.

ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में रौशन राकेश किशोर द्वारा चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने के मामले को लेकर भी अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि यह वही लोग हैं जिन्हें मोदी ने ताकत दी है. ओवैसी ने दलितों को संबोधित करते हुए कहा कि यह घटना संविधान और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाती है. उन्होंने यह भी कहा कि यदि आरोपी का नाम अरशद होता तो दिल्ली पुलिस तुरंत कार्रवाई करती.

ओवैसी ने कहा कि संविधान का पालन करना हर किसी का कर्तव्य है और धर्म के नाम पर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि दलितों का दोस्त मोदी नहीं बन सकता और इसे जनता को पहचानना चाहिए. उन्होंने कहा कि न्याय और इंसाफ की जगह पर राजनीतिक दबाव और ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है.

ओवैसी ने अपनी पार्टी की चुनावी रणनीति के बारे में भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि AIMIM बिहार में सक्रिय है और भाजपा को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएगी. उन्होंने जनता से अपील की कि वे AIMIM के प्रयासों का समर्थन करें ताकि बिहार में न्याय और विकास सुनिश्चित किया जा सके.

इनपुट- जय प्रकाश कुमार

