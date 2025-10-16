बिरयानी की आंच पर सियासी रोटी सेंकने में जुटी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, लोगों ने जमकर उठाया लुत्फ

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 में अब एक से बढ़कर एक तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं. इसी कड़ी में किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से बिरयानी भोज का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, यह वीडियो एआईएमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम के बिरयानी भोज का है. आलम ने बहादुरगंज में नामांकन दाखिल करने से ठीक पहले अपने आवास पर फातिहाखानी और बिरयानी भोज का आयोजन किया, जहां 10 हजार से ज्यादा लोग टूट पड़े. नतीजा बिरयानी की लूट मच गई.

बताया जा रहा है कि बिरयानी भोज में 2,000 लोगों के लिए प्रबंध किया गया था, लेकिन वहां पहुंच गए 10,000 लोग. तस्वीरों और वीडियो में साफ दिख रहा है कि लोग बिरयानी के लिए किस कदर गदर मचाए हुए हैं. प्लेटें उछाली जा रही हैं और भोज बन गया लूट का अड्डा. सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जहां लोगों ने इसे 'बिरयानी लूट' करार दिया है.

एआईएमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे धार्मिक प्रसाद वितरण बताया. उन्होंने कहा, जिस तरह हनुमान चालीसा पाठ के बाद प्रसाद बांटा जाता है, ठीक वैसा ही फातिहाखानी था. हम लोगों को प्रसाद खिला रहे थे, लेकिन हमारी मोहब्बत ऐसी थी कि लोग टूट पड़े. हमने सिर्फ दो हजार लोगों के लिए व्यवस्था की थी. अब सवाल उठ रहा है कि क्या चुनावी माहौल में वोटरों को इस तरह लुभाने का तरीका सही था या नहीं.

बिहार के सीमांचल इलाके में AIMIM मुस्लिम वोट बैंक पर नजर रखे हुए है. बहादुगंज मुस्लिम बहुल सीट है, जहां 2020 में AIMIM ने जीत हासिल की थी, लेकिन विधायक के राजद में ज्वाइन करने के बाद इस बार एआईएमआईएम ने तौसीफ आलम को टिकट दिया है. तौसीफ आलम इस सीट से पूर्व में विधायक रह चुके हैं.

