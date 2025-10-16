Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2964589
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

बिरयानी की आंच पर सियासी रोटी सेंकने में जुटी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, लोगों ने जमकर उठाया लुत्फ

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक नया तस्वीर और वीडियो सामने आया है. किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में बिरयानी भोज का वीडियो वायरल हो रहा है. एआईएमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम से से जब इस बारे में पूछा गया तो वह इसे धार्मिक प्रसाद बताया. 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 16, 2025, 06:25 PM IST

Trending Photos

बिरयानी की आंच पर सियासी रोटी सेंकने में जुटी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी
बिरयानी की आंच पर सियासी रोटी सेंकने में जुटी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 में अब एक से बढ़कर एक तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं. इसी कड़ी में किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से बिरयानी भोज का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, यह वीडियो एआईएमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम के बिरयानी भोज का है. आलम ने बहादुरगंज में नामांकन दाखिल करने से ठीक पहले अपने आवास पर फातिहाखानी और बिरयानी भोज का आयोजन किया, जहां 10 हजार से ज्यादा लोग टूट पड़े. नतीजा बिरयानी की लूट मच गई.

बताया जा रहा है कि बिरयानी भोज में 2,000 लोगों के लिए प्रबंध किया गया था, लेकिन वहां पहुंच गए 10,000 लोग. तस्वीरों और वीडियो में साफ दिख रहा है कि लोग बिरयानी के लिए किस कदर गदर मचाए हुए हैं. प्लेटें उछाली जा रही हैं और भोज बन गया लूट का अड्डा. सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जहां लोगों ने इसे 'बिरयानी लूट' करार दिया है. 

ये भी पढ़ें: सम्राट चौधरी, नितिन नबीन, नीरज सिंह बबलू ने भर दिया पर्चा, जनता के बीच जाने की बारी

Add Zee News as a Preferred Source

एआईएमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे धार्मिक प्रसाद वितरण बताया. उन्होंने कहा, जिस तरह हनुमान चालीसा पाठ के बाद प्रसाद बांटा जाता है, ठीक वैसा ही फातिहाखानी था. हम लोगों को प्रसाद खिला रहे थे, लेकिन हमारी मोहब्बत ऐसी थी कि लोग टूट पड़े. हमने सिर्फ दो हजार लोगों के लिए व्यवस्था की थी. अब सवाल उठ रहा है कि क्या चुनावी माहौल में वोटरों को इस तरह लुभाने का तरीका सही था या नहीं.

बिहार के सीमांचल इलाके में AIMIM मुस्लिम वोट बैंक पर नजर रखे हुए है. बहादुगंज मुस्लिम बहुल सीट है, जहां 2020 में AIMIM ने जीत हासिल की थी, लेकिन विधायक के राजद में ज्वाइन करने के बाद इस बार एआईएमआईएम ने तौसीफ आलम को टिकट दिया है. तौसीफ आलम इस सीट से पूर्व में विधायक रह चुके हैं.

इनपुट: अमित सिंह

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

Bihar News
जडीयू प्रदेश महासचिव डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी गिरफ्तार, ठगी का आरोप
Bihar Vidhansabha Chunav 2025
सम्राट चौधरी, नितिन नबीन, नीरज सिंह बबलू ने भर दिया पर्चा, जनता के बीच जाने की बारी
Jharkhand Crime News
Jharkhand Crime: बुधवार की रात घर से बुलाया और सुबह मिली रोहित यादव की लाश
bihar chunav 2025
'राहुल-तेजस्वी सब केकड़े', बीजेपी नेता का विवादित बयान, आ सकता है सियासी तूफान
Bihar SIR
बिहार SIR से जुड़ी याचिकाओं पर SC में टली सुनवाई, ECI और वकील में तीखी नोकझोंक
bihar chunav 2025
'एनडीए की जीत के लिए एड़ी-चोटी एक कर दें', कार्यकर्ताओं से बोले उपेंद्र कुशवाहा
Jharkhand news
रांची में साउथ एशियन गेम्स, पाकिस्तान छोड़ सभी पड़ोसी देश होंगे शामिल
bihar chunav 2025
लालू परिवार में फिर उजागर हुई फूट, तेज प्रताप को बधाई के बहाने रोहिणी का बड़ा संदेश
Rinku Singh Profile
दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ ग्रेजुएट हैं रिंकू सिंह, पहली बार बसपा से लड़े थे चुनाव
bihar chunav 2025
'20 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने बिहार में मचाई सिर्फ लूट: सपा प्रवक्ता आजम खान