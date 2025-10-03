Advertisement
'विरोधियों के सीने पर चढ़कर राजनीति करूंगा...', प्रशांत किशोर के आरोपों पर अशोक चौधरी ने किया पलटवार

Ashok Chaudhary on Prashant Kishor: ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर के आरोपों पर कहा कि आरोप-प्रत्यारोप करने और किसी के चाहने से मेरी राजनीतिक हत्या नहीं होगी, विरोधियों के सीने पर चढ़कर राजनीति करूंगा. 

 

Last Updated: Oct 03, 2025, 05:22 PM IST

प्रशांत किशोर के आरोपों पर अशोक चौधरी
प्रशांत किशोर के आरोपों पर अशोक चौधरी

Ashok Chaudhary on Prashant Kishor: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के आरोपों पर ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी ने एक बार फिर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि आरोप-प्रत्यारोप लगाना अलग बात है, मैंने जहानाबाद में बयान दिया था कि मेरी घोषित संपत्ति के अलावा का एक धुर जमीन भी कोई दिखा देगा, तो मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूं. कल कोई आए और कहे कि इनका संपत्ति ट्रंप के साथ है, ये कोई बात हुई. आरोप लगाना और बात है. 

प्रशांत किशोर पर भड़के अशोक चौधरी

उन्होंने कहा कि मैंने जो प्रॉपर्टी घोषित की है, उसके अलावा एक धुर जमीन भी है, तो उसका कागज दिखाइए. किसी का कागज दिखाने से अशोक चौधरी का कागज नहीं हो जाएगा. प्रशांत किशोर जो भी बोल रहे हैं, मेरे घोषित संपत्ति में है. मैं बैनर पोस्टर लगा कर छात्र जीवन से यहां तक आया हूं. आरोप-प्रत्यारोप करने और किसी के चाहने से मेरी राजनीतिक हत्या नहीं होगी, विरोधियों के सीना पर चढ़कर राजनीति करूंगा, दलित का बेटा हूं, किसी से कम बाबा ने हृदय में जगह नहीं दिया हैं.

जनता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा

अदालत का निर्णय लंबा होता है, मै जनता की अदालत में जा रहा हूं ,दो महीने में रिजल्ट आएगा. बेलागंज में जा कर मैंने जन सुराज को दिखाया है, जन सुराज ने बेलागंज में अपना हश्र देख लिया है. विधानसभा चुनाव में कोई दावा कर लें, लेकिन जनता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा है. नीतीश कुमार के अलावा बिहार में कोई दूसरा नेता पैदा नहीं हुआ है. मैं चुनवा लड़ूंगा नहीं, तो चुनाव लड़वाऊंगा, दो में से एक काम करूंगा.

