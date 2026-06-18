/एफआईआर नहीं ली जा रही है तो कोर्ट जाइए, कोचिंग विवाद में बोले अशोक चौधरी, लालू यादव को मेंटली डिस्टर्ब बताया

राज्य चुनें
Bihar News: बिहार सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी ने कोचिंग विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है. ज्ञान बिंदु कोचिंग संचालक रोशन आनंद के इस आरोप पर कि उनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, इस पर अशोक चौधरी ने कहा कि अगर एफआईआर नहीं लिखी जा रही है तो कोर्ट जाइए. वे पटना में बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह की जयंती के मौके पर आयोजित राजकीय समारोह में शामिल हुए. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी सहित सरकार के मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए.
अशोक चौधरी ने कोचिंग विवाद पर कहा कि शिक्षकों को ऐसा नहीं करना चाहिए. कोई किसी पर गोली चला देगा, डराने के लिए कुछ भी करेगा, यह गलत बात है. उन्होंने कहा कि अगर FIR नहीं ली जा रही है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं. कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है.
उन्होंने यह भी कहा कि 2015 में जब हम मंत्री थे, तो हमने कानून बनाया था. जब कोचिंग संस्थानों में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं तो इसको लेकर भी एक मजबूत कानून होना चाहिए. शिक्षक पढ़ाने के लिए होता है, ऐसी चीजों के लिए नहीं होता.
पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा को लेकर अशोक चौधरी ने कहा कि वे मेन्टली गड़बड़ा गए हैं. जब नीतीश कुमार के साथ थे, तब अच्छे थे और आज नहीं है. आज वे कह रहे हैं कि सब नीतीश का कराया धराया है. सरकारी आवास और सुरक्षा का प्रावधान सरकारी होता है. सुरक्षा आपको दी गई है और नहीं ले रहे हैं तो कुछ होगा तो जिम्मेदारी आपकी होगी. यह कौन सी बात हुई कि 200 सुरक्षाकर्मी लेंगे और 50 सुरक्षाकर्मी नहीं लेंगे.