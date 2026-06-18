/एफआईआर नहीं ली जा रही है तो कोर्ट जाइए, कोचिंग विवाद में बोले अशोक चौधरी, लालू यादव को मेंटली डिस्टर्ब बताया

Bihar News: बिहार सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी ने कोचिंग विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है. ज्ञान बिंदु कोचिंग संचालक रोशन आनंद के इस आरोप पर कि उनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, इस पर अशोक चौधरी ने कहा कि अगर एफआईआर नहीं लिखी जा रही है तो कोर्ट जाइए. वे पटना में बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह की जयंती के मौके पर आयोजित राजकीय समारोह में शामिल हुए. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी सहित सरकार के मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए.