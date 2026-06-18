Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar-jharkhand politics
  • /एफआईआर नहीं ली जा रही है तो कोर्ट जाइए, कोचिंग विवाद में बोले अशोक चौधरी, लालू यादव को मेंटली डिस्टर्ब बताया

एफआईआर नहीं ली जा रही है तो कोर्ट जाइए, कोचिंग विवाद में बोले अशोक चौधरी, लालू यादव को मेंटली डिस्टर्ब बताया

Ashok Chaudhary: एक मंत्री होने के नाते अशोक चौधरी का यह कहना कहां तक सही है कि एफआईआर नहीं हो रही है तो कोर्ट जाइए. तो फिर सरकार क्या कर रही है? उनको यह भी बताना चाहिए कि क्या अब सभी एफआईआर जो पुलिसवाले नहीं लिखेंगे, सब कोर्ट के आदेश पर ही दर्ज होंगे.

Written BySunny KumarEdited By:Sunil MIshra
Published: Jun 18, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:03 PM IST
एफआईआर नहीं ली जा रही है तो कोर्ट जाइए, कोचिंग विवाद में बोले अशोक चौधरी, लालू यादव को मेंटली डिस्टर्ब बताया
Image Credit: अशोक चौधरी, मंत्री, बिहार सरकार (File Photo)

About the Author

Sunny Kumar

Sunny Kumar

सन्नी कुमार पिछले तीन वर्षों से पटना में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके साथ ही शिक्षा, खेल, स्पेशल स्टोरी और पुलिस मुख्यालय से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. Z Bihar-Jharkhand के साथ जुड़े हुए हैं.
 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जल-जीवन-हरियाली अभियान: लघु जल संसाधन विभाग ने 95% योजनाएं कीं पूर्ण
Jal-Jeevan-Hariyali Campaign12 min ago
2
Bhojpur Encounter42 min ago
3
NEET Re-Exam 20261 hr ago
4
Muzaffarpur News1 hr ago
5
Samastipur News1 hr ago