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शिक्षकों का स्तर गिर रहा है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, खान सर-रोशन सर विवाद के बीच अशोक चौधरी का बड़ा बयान

मंत्री अशोक चौधरी समसामयिक विषयों पर अपनी बात रखते रहे हैं. मुजफ्फरपुर अग्निकांड को लेकर भी इन्होंने कार्रवाई होने की बात कही थी, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं लोगों की सरकार में अस्पताल प्रबंधन ने नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई थी.

Written By  Prince Kumar|Edited By: Sunil MIshra|Last Updated: Jun 04, 2026, 01:30 PM IST

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मंत्री अशोक चौधरी (वीडियो ग्रैब)
मंत्री अशोक चौधरी (वीडियो ग्रैब)

नेता का, अभिनेता का तो स्तर गिरता है तो समझ में आता है. अब शिक्षकों का भी गिर रहा है तो हम क्या करें. ये तो अर्थ युग आ गया है. सब कोई अपनी कमाई बढ़ाने के लिए ही न लड़ रहा है. खान सर-रोशन सर विवाद के बीच बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने गुरुवार को ये बातें कहीं. मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग लगने की घटना पर उन्होंने कहा कि यह सीरियस मैटर है. अस्पताल में इलाज कराने गया व्यक्ति बेड पर पड़ा हुआ है, भाग भी नहीं सकता. मैं समझता हूं कि इस पर सरकार सख्त फैसला लेगी और और बड़ी कार्रवाई होगी.

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मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग लगने की घटना के बारे में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, हम समझते हैं कि सरकार वर्कआउट कर रही है. जो लोग भी इसमें दोषी होंगे, उन पर कार्रवाई होगी. प्रबंधक की लापरवाही, सेफ्टी नॉर्म्स, फायर सेफ्टी नॉर्म्स, वो ठीक से फॉलो हो रहा था या नहीं, इन सब चीजों की जांच होगी और कार्रवाई होगी. 

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पीएम मोदी के देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ने की बात पर उन्होंने कहा कि देश की जनता को इसके लिए साधुवाद है. जनता की बदौलत ही एक सशक्त और मजबूत नेतृत्व को इतने लंबे समय तक देश का प्रधानमंत्री बनाकर रखा. जो देश की आर्थिक उन्नति के ​लिए लगातार प्रयासरत हैं और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए हुए हैं. 

उन्होंने कहा कि अभी वैश्विक परिस्थितियां ठीक नहीं हैं. दुर्भाग्य से मध्य पूर्व का संकट आ गया, जिससे देश में पेट्रोलियम पदार्थों की क्राइसिस हो गई. प्रधानमंत्री लगातार इस बात को लेकर प्रयासरत हैं कि हमारी आर्थिक समृद्धि बनी रहे और हम कैसे आगे बढ़ें. 

खान सर और रोशन सर के विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, पुलिस अपना काम करेगी. इसमें तो आपसी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है. इसको पुलिस और प्रशासन अपने तरीके से देखेगा.

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