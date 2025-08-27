कांग्रेस अगर बिहार में 10 साल पहले संघर्ष करती, तो स्थिति ऐसी नहीं होती : अशोक चौधरी

Bihar Politics: बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि राजद प्रमुख लालू यादव के साथ रहने से कुछ नहीं होने वाला है. अगर वे अकेले घूमते तो कुछ लाभ मिलता. पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस 10 साल पहले यह संघर्ष करती, तो स्थिति ऐसी नहीं होती. 'वोटर अधिकार यात्रा' में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के शामिल होने पर अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता को समझना है कि कौन आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान को बढ़ाना चाहता है. ये लोग ऐसे लोगों को बुलाकर यह दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास भी नेता हैं, लेकिन इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है. बिहार में कुछ नहीं होने वाला है, जो व्यक्ति बिहार के डीएनए पर सवाल उठाता हो और उसे लेकर बिहार में घूम रहे हैं.

अमेरिका के भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने पर उन्होंने कहा कि जब एक रास्ता बंद होता है और पानी का फोर्स ज्यादा होता है, तो वह कोई दूसरा रास्ता बना लेता है. हम एक बाजार के साथ उत्पादक देश भी बनते जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें: Vote Adhikar Yatra Live: बिहार में स्टालिन बोले- 65 लाख वोटर्स के नाम हटाना आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब लग रहा है कि बिहार की जनता उन्हें नकार रही है, तो वे प्रियंका गांधी वाड्रा को भी अपने साथ ला रहे हैं। लेकिन, जिस तरह से दिल्ली में भाई-बहन के चुनाव प्रचार के बाद परिणाम आया, उसी तरह से कांग्रेस बिहार में जीरो पर आउट हो जाएगी.

'वोट चोरी' के सवाल पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राजद और कांग्रेस को 'चोर' शब्द से बड़ा प्रेम है. उन्होंने 'चौकीदार चोर' भी कहा था, जनता ने जवाब दिया था। अब 'वोट चोर' कह रहे हैं, जनता जवाब देगी. अमेरिकी टैरिफ पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भारत सक्षम देश है और विदेशी व्यापारिक नीति को हैंडल करना अच्छी तरह से जानता है.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!