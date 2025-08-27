कांग्रेस अगर बिहार में 10 साल पहले संघर्ष करती, तो स्थिति ऐसी नहीं होती : अशोक चौधरी
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2898971
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

कांग्रेस अगर बिहार में 10 साल पहले संघर्ष करती, तो स्थिति ऐसी नहीं होती : अशोक चौधरी

Bihar Politics: बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि राजद प्रमुख लालू यादव के साथ रहने से कुछ नहीं होने वाला है. अगर वे अकेले घूमते तो कुछ लाभ मिलता. वोटर अधिकार यात्रा' में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के शामिल होने पर अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता को समझना है कि कौन आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान को बढ़ाना चाहता है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 27, 2025, 06:23 PM IST

Trending Photos

अशोक चौधरी, मंत्री, बिहार सरकार
अशोक चौधरी, मंत्री, बिहार सरकार

Bihar Politics: बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि राजद प्रमुख लालू यादव के साथ रहने से कुछ नहीं होने वाला है. अगर वे अकेले घूमते तो कुछ लाभ मिलता. पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस 10 साल पहले यह संघर्ष करती, तो स्थिति ऐसी नहीं होती. 'वोटर अधिकार यात्रा' में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के शामिल होने पर अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता को समझना है कि कौन आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान को बढ़ाना चाहता है. ये लोग ऐसे लोगों को बुलाकर यह दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास भी नेता हैं, लेकिन इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है. बिहार में कुछ नहीं होने वाला है, जो व्यक्ति बिहार के डीएनए पर सवाल उठाता हो और उसे लेकर बिहार में घूम रहे हैं.

अमेरिका के भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने पर उन्होंने कहा कि जब एक रास्ता बंद होता है और पानी का फोर्स ज्यादा होता है, तो वह कोई दूसरा रास्ता बना लेता है. हम एक बाजार के साथ उत्पादक देश भी बनते जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें: Vote Adhikar Yatra Live: बिहार में स्टालिन बोले- 65 लाख वोटर्स के नाम हटाना आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब लग रहा है कि बिहार की जनता उन्हें नकार रही है, तो वे प्रियंका गांधी वाड्रा को भी अपने साथ ला रहे हैं। लेकिन, जिस तरह से दिल्ली में भाई-बहन के चुनाव प्रचार के बाद परिणाम आया, उसी तरह से कांग्रेस बिहार में जीरो पर आउट हो जाएगी.

'वोट चोरी' के सवाल पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राजद और कांग्रेस को 'चोर' शब्द से बड़ा प्रेम है. उन्होंने 'चौकीदार चोर' भी कहा था, जनता ने जवाब दिया था। अब 'वोट चोर' कह रहे हैं, जनता जवाब देगी. अमेरिकी टैरिफ पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भारत सक्षम देश है और विदेशी व्यापारिक नीति को हैंडल करना अच्छी तरह से जानता है.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

ashok chaudharyVoter Adhikar Yatra

Trending news

Rahul Gnadhi
राहुल गांधी ने 'वोटर अधिकार यात्रा' में फिर चलाई बुलेट, पीछे बैठीं प्रियंका
Pawan Singh new song
पवन सिंह का नया गाना 'सइयां सेवा करे' रिलीज, फैंस बोले- 'भोजपुरी का रियल हीरो यही है
bjp mla shreyashi singh
'बिहारियों को बदनाम करने का काम किया' प्रशांत किशोर पर श्रेयसी सिंह का गंभीर आरोप
Voter Adhikar Yatra
वोटर अधिकार यात्रा को सफल बनाने के लिए राहुल को स्टालिन-रेवंत रेड्डी ही मिले थे?
Bihar crime news hindi
सिर मुंडवाया, नंगा करके निकाली परेड फिर जलाने की कोशिश
patna news
अमला टोला कन्या विद्यालय के टॉयलेट में 5वीं की छात्रा ने खुद को लगाई आग, हालत गंभीर
T Raja Singh
'बिहार में बनेगी भगवा सोच वालों की सरकार, विपक्ष के बैंक की राजनीति से लोग तंग'
actress namrata malla
नम्रता मल्ला ने 'लाल घाघरा' पर दिखाए एक्सप्रेशन, त्रिशा कर ने 'झुलनी' पर लगाए ठुमके
Nalanda News
मंत्री मंगल पांडेय के बाद अब श्रवण कुमार के ऊपर भी हमला, सुरक्षाकर्मी घायल
Bihar Chunav GK
2020 में सबसे अधिक वोट पाने वाले और सबसे कम वोट पाने वाले दल का नाम आप जानते हैं?
;