'बिहार के विकास में पीएम मोदी का नहीं छूटेगा साथ', अशोक चौधरी का बड़ा बयान

Nitish Kumar Oath Ceremony: पटना स्थित गांधी मैदान में गुरुवार को जदयू चीफ नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पटना पहुंच चुके हैं.

जदयू नेता अशोक चौधरी ने कहा कि खुद प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं. कई राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को काफी आर्थिक मदद दी है और सरकार भविष्य में भी राज्य के विकास में योगदान देती रहेगी.

उन्होंने कहा कि बिहार जैसे राज्य के लिए यह बहुत जरूरी है कि केंद्र सरकार आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने में सहायता करे. केंद्र सरकार ने काफी मदद की है, बजट भी दिया है और आगे भी पीएम मोदी की केंद्र से विशेष कृपा रहेगी. अब सरकार का फोकस युवाओं को सम्मान देने, एक करोड़ रोजगार सृजन करने और महिला उत्थान पर है. यह हमारे नेता नीतीश कुमार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

बीजेपी नेता रत्नेश कुशवाहा ने कहा कि यह बिहार के लिए ऐतिहासिक पल है. जनता ने एनडीए को अपना आशीर्वाद दिया है और मोदी-नीतीश की जोड़ी पर विश्वास जताया है. बिहार के विकास के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण दिन है. प्रधानमंत्री मोदी का बिहार आना और उनका मार्गदर्शन राज्य को विकसित बिहार की ओर तेजी से ले जाएगा.

गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए एक खास शख्स भी पहुंचा है जो पीएम मोदी को अपना आदर्श मानता है. उन्होंने बताया कि पिछले आठ वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी को चाय पिलाने का अपना सपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं. जब भी नरेंद्र मोदी दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या और बिहार आए हैं, हम वहां गए हैं. वह पटना भी इसी उम्मीद से आया है.

इनपुट: आईएएनएस

