'पिंडदान' जैसी भाषा राजद को शोभा देती है, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बयान पर अशोक चौधरी का तंज

Bihar Politics: बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के 'पिंडदान' बयान पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कर रहे हैं, वो दिखाता है कि ऐसी सोच सिर्फ राजद के अलावा दूसरी पार्टी की नहीं हो सकती है. मंत्री अशोक चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के उस बयान पर जोरदार पलटवार किया है, जिसमें पूर्व सीएम ने पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गया जी में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं.

इस पर जवाब देते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि पिंडदान जैसी भाषा राजद को ही शोभा देती है. उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की पहचान है. उन्होंने इसे 'चरवाहा विद्यालय', 'लाठी पिलायन तेल घुमावन', और मुख्यमंत्री आवास में 'लौंडा नाच' जैसे शब्दों के माध्यम से कटाक्ष किया.उन्होंने कहा कि पिंडदान जैसी भाषा राजद को शोभा देती है.

अशोक चौधरी ने पीएम मोदी के बिहार आगमन को प्रदेश के लिए सुगम बताया. उन्होंने कहा कि जब वह पीएम बने तो देश आर्थिक तौर पर 11वें पायदान पर खड़ा था. उनके नेतृत्व में पांचवें स्थान पर पहुंचे हैं और चौथे नंबर के करीब हैं. वह बिहार के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं, और विकसित भारत का संकल्प बिहार के विकास के साथ पूरा होगा. बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे के दौरान 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंग. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई एनडीए नेता मौजूद रहेंगे.

मगध विश्वविद्यालय में पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर लाखों की तादाद में लोग पहुंचे हैं. लोगों का मानना है कि पीएम मोदी जब भी बिहार की धरती पर आते हैं, ढेर सारी सौगातें लेकर आते हैं.पीएम की ओर से शुभारंभ की जाने वाली परियोजनाओं में बिहार के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रमुख बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी और कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं.

एनडीए ने पीएम मोदी के बिहार दौरे को विकास यात्रा का हिस्सा बताते हुए दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल बिहार के विकास के प्रति उनकी सच्ची प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

इनपुट: आईएएनएस

