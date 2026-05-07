Who is Ashok Choudhary: नीतीश कुमार का सबसे खास नेता बना सम्राट चौधरी कैबिनेट में मंत्री, जानें कौन हैं अशोक चौधरी

Ashok Choudhary Net Worth Profile: बिहार की सियासत में जब भी नीतीश कुमार के सबसे करीबी और भरोसेमंद सहयोगियों की बात होगी है, तो डॉ. अशोक चौधरी का नाम सबसे ऊपर आएगा. अशोक चौधरी को केवल एक मंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के संकटमोचक के तौर पर देखा जाता है. अब एक बार फिर से वह सम्राट चौधरी सरकार में जदयू के कोटे से मंत्री पद से शपथ लेने जा रहे हैं. चलिए जानते हैं कौन हैं अशोक चौधरी?

अशोक चौधरी का शेखपुरा जिले के बरबीघा क्षेत्र से गहरा जुड़ाव रहा है. वे वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं. उनका जन्म 25 फरवरी, 1968 को हुआ है. अशोक चौधरी की राजनीतिक जड़ें काफी गहरी हैं. वह कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री महावीर चौधरी के बेटे हैं.

अशोक चौधरी ने डॉक्टर की उपाधि (Ph.D.) हासिल की है. वह बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं. हालांकि, बाद वह नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में शामिल हो गए और आज वे जदयू के प्रमुख रणनीतिकार माने जाते हैं.

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दिसंबर 2025 में घोषित आंकड़ों के अनुसार, अशोक चौधरी की कुल संपत्ति करीब 42.68 करोड़ रुपए है. इसमें से पत्नी के नाम पर संपत्ति के ब्यौरे में बाद में संशोधन (भूल सुधार) का आवेदन दिया गया था.