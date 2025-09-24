'हिट एंड रन गेम खेल रहे हैं प्रशांत किशोर', आरोपों पर अशोक चौधरी ने तोड़ी चुप्पी

Ashok Choudhary on Prashant Kishor: कुछ दिनों पहले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी पर आरोप लगाए थे, जिसे लेकर अब अशोक चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.
Ashok Choudhary on Prashant Kishor: बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी पर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए थे. आरोपों पर अपनी सफाई देते हुए अशोक चौधरी ने बुधवार को कहा कि मेरे ऊपर बेनामी संपत्ति, करोड़ों का लेनदेन करने का आरोप लगाया जा रहा है. करोड़ों की जमीन खरीदने का भी आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया है. इसका सबूत उन्हें कोर्ट में देना होगा. मीडिया के माध्यम से बहस में मैं नहीं जाना चाहता हूं. कानूनी प्रक्रिया के तहत वह मुझे जवाब दें. मैं उनसे जवाब मांग रहा हूं. प्रशांत किशोर हिट एंड रन गेम खेल रहे हैं. प्रशांत किशोर के बारे में मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूं.
बुधवार को पटना में बिहार कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में वर्किंग कमेटी की बैठक (CWC) चल रही है, जिसे लेकर अशोक चौधरी ने कहा कि आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए यह बैठक पटना में की जा रही है. 84 साल तक इस तरह की बैठक नहीं हुई कांग्रेस सिर्फ चुनाव के लिए सीरियस हो रही है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी से ज्यादा सीट उन्हें मिले, कांग्रेस इसकी कोशिश में लगी हुई है.
तेजस्वी यादव के समस्तीपुर में हुए एक कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने को लेकर अशोक चौधरी ने कहा कि तेजस्वी अपने कार्यकर्ताओं को रोकें. अगर विपक्ष यह कह रहा है कि यह काम बीजेपी के लोग करवा रहे हैं, तो विपक्ष के लोग उन्हें पकड़ क्यों नहीं रहे हैं. सामने पेश करें कि ये बीजेपी के लोग हैं.