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'बिहार में जाहिल-देहाती लोगों की कमी नहीं', छेड़खानी मामले पर मंत्री अशोक चौधरी के बिगड़े बोल, अमेरिका-जापान से की तुलना

समस्तीपुर-जमुई घटना पर मंत्री अशोक चौधरी बोल बिगड़ गए. उन्होंने कहा कि बिहार में जाहिल-देहाती लोगों की कमी नहीं है. क्या अमेरिका-जापान में भी घटनाएं नहीं होती हैं? वहां भी होती हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 24, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 04:03 PM IST
'बिहार में जाहिल-देहाती लोगों की कमी नहीं', छेड़खानी मामले पर मंत्री अशोक चौधरी के बिगड़े बोल, अमेरिका-जापान से की तुलना
Image Credit: मंत्री अशोक चौधरी का विवादित बयान (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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