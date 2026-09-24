'बिहार में जाहिल-देहाती लोगों की कमी नहीं', छेड़खानी मामले पर मंत्री अशोक चौधरी के बिगड़े बोल, अमेरिका-जापान से की तुलना

राज्य चुनें
बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने लड़की से छेड़खानी के मामले पर विवादित बयान दिया है. मीडिया को संबोधित करते हुए एक सवाल पर वह भड़क गए और बेतुका बयान दिया. उन्होंने कहा कि घटनाएं तो अमेरिका और जापान में भी होती हैं. बिहार 14 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, दुष्ट, अनपढ़, जाहिल, गवार और देहाती लोगों की कमी नहीं है, जो बिहार को बदनाम करने में उनकी भूमिका है.
'नीतीश कुमार ने सुशासन की व्यवस्था स्थापित की है, सम्राट चौधरी आगे बढ़ा रहे'
मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने सुशासन की व्यवस्था स्थापित की है और इस दिशा में सम्राट चौधरी भी पहल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा, चाहे वह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हो. यह नीतीश कुमार की तरफ से स्थापित की गई परंपरा है कि उसे जेल भेजा जाएगा.
'प्रशासन ने 12 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया'
जमुई और समस्तीपुर की घटनाओं को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि समस्तीपुर मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है. जो भी हमारी आधी आबादी को तंग करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा. समस्तीपुर और जमुई में जो घटनाएं हुई हैं, उनमें प्रशासन ने 12 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
'सरकार का इकबाल कायम है या नहीं, यह जनता तय करेगी'
अशोक चौधरी ने आगे कहा कि सरकार का इकबाल कायम है या नहीं, यह 14 करोड़ की जनता तय करेगी. बिहार पहले किन परिस्थितियों से गुजर रहा था, क्या बिहार की जनता ने यह नहीं देखा है? जो भी घटनाएं हुई हैं, उन पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जा रही है.
'अगर अपराध होंगे, तो उन पर कानून का पूरा बुलडोजर चलेगा'
लड़की से छेड़खानी के मामले पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि अपराध कहां नहीं होते? घटनाएं तो अमेरिका और जापान में भी होती हैं. अमेरिका हमसे बहुत ज्यादा विकसित देश है, फिर भी वहां अपराध होते हैं. हमारी सरकार किसी भी अपराधी को बचाना नहीं चाहती. अगर अपराध होंगे, तो उन पर कानून का पूरा बुलडोजर चलेगा. नीतीश कुमार की तरफ से स्थापित इस सुशासन की परंपरा को हम पूरी तरह कायम रखेंगे.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा