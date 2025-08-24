'लालू यादव के साथ रहेंगे राहुल गांधी तो बिहार में कांग्रेस का भविष्य नहीं', अशोक चौधरी का बड़ा दावा
'लालू यादव के साथ रहेंगे राहुल गांधी तो बिहार में कांग्रेस का भविष्य नहीं', अशोक चौधरी का बड़ा दावा

Ashok Choudhary News: अशोक चौधरी ने कांग्रेस को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की लालू प्रसाद के साथ जबतक दोस्ती रहेंगी तब तक कांग्रेस का बिहार में कोई भविष्य नहीं है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 24, 2025, 03:13 PM IST

अशोक चौधरी का बड़ा बयान
Ashok Choudhary: बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक साझेदारी पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस दिन से लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन में आई, उसी दिन से बिहार में उसका जनाधार खत्म हो गया. चौधरी ने याद दिलाया कि राहुल गांधी ने कभी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अमेंडमेंट बिल फाड़ा था, लेकिन आज उन्हीं के साथ सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की गांधी मैदान की रैली में लाखों लोग जुटे थे, लेकिन चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार गई थी. जनता हमेशा सच और ईमानदारी के साथ खड़ी होती है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस बीते 20 वर्षों से लालू प्रसाद के साथ रहते हुए कभी 20 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई, जबकि नीतीश कुमार के साथ रहते हुए 27 सीटों पर पहुंच गई थी.

तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार अपने सहयोगियों के प्रति ईमानदार रहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अपने गठबंधन के साथियों को सम्मान नहीं देते. भ्रष्टाचार के सवाल पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जिसके छलनी में 72 छेद हों, वह दूसरों को क्या दोष देगा.

एनडीए सम्मेलन बनाम वोट अधिकार यात्रा पर हमला
एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की तुलना विपक्ष की वोट अधिकार यात्रा से करते हुए चौधरी ने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना है, जबकि एनडीए हर साल बैठक करता है और चुनाव आते ही काम करता है.

विभाग में छापेमारी पर सफाई
अपने विभाग में हुई छापेमारी पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि यह जवाब विभाग के एसीएस देंगे. जहां छापेमारी हुई है, वहीं से पूछना चाहिए.

रिपोर्ट: सुन्दरम

