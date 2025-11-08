Advertisement
'14 नवंबर के बाद जेल में होंगे तेजस्वी', बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने फिक्स कर दी डेट! राहुल गांधी को भी घेर लिया

Ashwini Choubey statement: अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को नटवरलाल बताते हुए भ्रष्टाचार और झूठ फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि 14 नवंबर को NDA जीत तय है और बिहार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा.

 

'14 नवंबर के बाद जेल में होंगे तेजस्वी', बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने फिक्स कर दी डेट! राहुल गांधी को भी घेर लिया

Ashwini Choubey statement: बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं, नेताओं के बयान भी और तीखे होते जा रहे हैं. इसी बीच, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने दोनों नेताओं को नटवरलाल बताते हुए कहा कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये फालतू बातें करके जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं.

विपक्ष पर तीखा हमला
अश्विनी चौबे ने कहा कि 14 नवंबर के बाद झूठ बोलने वाले, वंशवादी और भ्रष्टाचारी नेताओं की असलियत सामने आ जाएगी. उन्होंने कहा कि  "ये वही लोग हैं जिन्होंने राजनीति को अपराध का अड्डा बना दिया है. लेकिन इस बार बिहार की जनता सबका हिसाब करेगी." उन्होंने आगे कहा कि "विपक्ष को 14 नवंबर के बाद बक्सर जेल में जाने का रास्ता खुद बनाना होगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर जनता के आशीर्वाद से बिहार की बागडोर संभालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है."

तेजस्वी यादव पर निशाना
अश्विनी चौबे ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि "तेजस्वी 14 नवंबर के बाद जेल की काल कोठरी में मुख्य कैदी होंगे. इनके सभी साथी पहले से ही जमानत पर हैं और अब इनकी जमानत भी टूटेगी." उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि "लालू यादव मेडिकल बिल के बहाने जेल से बाहर हैं. मैंने न्यायालय से आवेदन किया है कि उन्हें जेल अस्पताल में रखा जाए क्योंकि वे बाहर रहकर समाज में हिंसा फैला सकते हैं."

बिहार में सुशासन की सरकार बनेगी
बीजेपी नेता ने दावा किया कि इस बार भी बिहार की जनता विकास, स्थिरता और सुशासन के नाम पर एनडीए को ही वोट दे रही है। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने बहुत आगे बढ़ने का काम किया है। जनता झूठ और भ्रम फैलाने वालों को अब जवाब देने के लिए तैयार है." अंत में चौबे ने कहा कि 14 नवंबर को आने वाले चुनावी नतीजे यह साबित करेंगे कि बिहार की जनता किसके साथ है. विकास करने वालों के साथ या झूठ फैलाने वालों के साथ.

