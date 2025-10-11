Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2957773
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'तेजस्वी का हर घर नौकरी वादा झूठ, घुसपैठ से बढ़ी मुस्लिम आबादी': पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि घुसपैठ के कारण कुछ इलाकों में मुस्लिम आबादी असंतुलित रूप से बढ़ी है और इसका असर चुनावी परिणामों पर भी दिखता है. उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में नए और ईमानदार लोगों को मौका मिलना चाहिए.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 11, 2025, 07:34 PM IST

Trending Photos

पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे
पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे

Ashwini Choubey attacks Tejashwi Yadav: पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने दिल्ली में चल रही एनडीए बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह उस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि वह जर्नलिस्ट एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं. अश्विनी चौबे ने कहा, "मैं किसी राजनीतिक बैठक के लिए नहीं बल्कि एक जनसंपर्क और सामाजिक कार्यक्रम के लिए जा रहा हूं."

जब उनसे पूछा गया कि पार्टी में नए चेहरों को लगातार मौका मिल रहा है, तो क्या उन्हें भी फिर से मौका मिलेगा? इस पर अश्विनी चौबे ने स्पष्ट कहा, "मैं नया नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि नए लोगों को अवसर मिले. राजनीति में सुचिता और पारदर्शिता जरूरी है. अच्छे लोगों का आना पार्टी और देश दोनों के लिए अच्छा है. मैं इसका समर्थक हूं."

अमित शाह के बयान पर कि "मुस्लिम जनसंख्या घुसपैठ की वजह से बढ़ रही है", अश्विनी चौबे ने सहमति जताई. उन्होंने कहा, "जिस तरह से घुसपैठियों का असर कई इलाकों में दिख रहा है, उससे भौगोलिक स्थिति भी प्रभावित हुई है. चुनावी परिणामों पर इसका असर पड़ता है और यह देश के लिए चिंता का विषय है." उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस पर गंभीरता से नजर रख रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

तेजस्वी यादव के ‘हर घर नौकरी’ के वादे पर अश्विनी चौबे ने तंज कसा. उन्होंने कहा, "तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद यादव कभी जेपी आंदोलन के साथ थे, लेकिन आज उसी विचारधारा के खिलाफ खड़े हैं. जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, उनके साथ आज ये बैठे हैं. यह दुर्भाग्य है."

अश्विनी चौबे ने कहा, "जमीन के बदले नौकरी देने का मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ और अब ये लोग घर-घर सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं. यह जनता को गुमराह करने का प्रयास है. जनता इस बार सबक सिखाएगी."

रिपोर्ट- सुन्दरम

ये भी पढ़ें- NDA सीट बंटवारे पर बोले सांसद राजीव प्रताप रूडी, कहा- जल्द बनेगी सहमति

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Ashwini ChoubeyTejashwi Yadavbihar chunav 2025

Trending news

Ashwini Choubey
'तेजस्वी का हर घर नौकरी वादा झूठ, घुसपैठ से बढ़ी मुस्लिम आबादी': अश्विनी चौबे
Prashant Kishor
उनका वही हाल होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ: प्रशांत किशोर
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: बिहार में ओवैसी 16 जिले के 32 विधानसभा सीटों पर दिखाएगी अपना दम
Bihar Election 2025
NDA सीट बंटवारे पर बोले सांसद राजीव प्रताप रूडी, कहा- जल्द बनेगी सहमति
Ramkripal Yadav
सीट शेयरिंग से पहले NDA में बड़े उलटफेर की आशंका! उपेंद्र कुशवाहा ने कहा- कुछ दलों...
Manisha Rani
कितनी पढ़ी-लिखी हैं बिग बॉस फेम मनीषा रानी? 'राइज एंड फॉल' में उड़ा रही गर्दा
bihar chunav 2025
घोसी विधानसभा सीट बनी महागठबंधन की 'अग्निपरीक्षा', CPI-ML और RJD में खींचतान!
Amrapali Dubey
रहें तैयार... आज शाम आम्रपाली दुबे की 'टीवी वाली बीवी' फिल्म का होगा प्रीमियर
Bihar politics
चुनाव से पहले दलबदल की राजनीति ने पकड़ी रफ्तार, RJD ने कहा- बीजेपी-जेडीयू डूबती नाव
JP Narayan Birth Anniversary
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जेपी नारायण के घर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि