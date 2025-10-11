'तेजस्वी का हर घर नौकरी वादा झूठ, घुसपैठ से बढ़ी मुस्लिम आबादी': पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे

Ashwini Choubey attacks Tejashwi Yadav: पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने दिल्ली में चल रही एनडीए बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह उस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि वह जर्नलिस्ट एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं. अश्विनी चौबे ने कहा, "मैं किसी राजनीतिक बैठक के लिए नहीं बल्कि एक जनसंपर्क और सामाजिक कार्यक्रम के लिए जा रहा हूं."

जब उनसे पूछा गया कि पार्टी में नए चेहरों को लगातार मौका मिल रहा है, तो क्या उन्हें भी फिर से मौका मिलेगा? इस पर अश्विनी चौबे ने स्पष्ट कहा, "मैं नया नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि नए लोगों को अवसर मिले. राजनीति में सुचिता और पारदर्शिता जरूरी है. अच्छे लोगों का आना पार्टी और देश दोनों के लिए अच्छा है. मैं इसका समर्थक हूं."

अमित शाह के बयान पर कि "मुस्लिम जनसंख्या घुसपैठ की वजह से बढ़ रही है", अश्विनी चौबे ने सहमति जताई. उन्होंने कहा, "जिस तरह से घुसपैठियों का असर कई इलाकों में दिख रहा है, उससे भौगोलिक स्थिति भी प्रभावित हुई है. चुनावी परिणामों पर इसका असर पड़ता है और यह देश के लिए चिंता का विषय है." उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस पर गंभीरता से नजर रख रही है.

तेजस्वी यादव के ‘हर घर नौकरी’ के वादे पर अश्विनी चौबे ने तंज कसा. उन्होंने कहा, "तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद यादव कभी जेपी आंदोलन के साथ थे, लेकिन आज उसी विचारधारा के खिलाफ खड़े हैं. जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, उनके साथ आज ये बैठे हैं. यह दुर्भाग्य है."

अश्विनी चौबे ने कहा, "जमीन के बदले नौकरी देने का मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ और अब ये लोग घर-घर सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं. यह जनता को गुमराह करने का प्रयास है. जनता इस बार सबक सिखाएगी."

