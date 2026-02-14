Advertisement
दिल्ली यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण महिला यूट्यूबर के साथ मारपीट, फाड़े कपड़े, बदसलूकी पर भड़के अश्विनी चौबे

Ashwini Choubey on Ruchi Tiwari harassment: दिल्ली यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण महिला यूट्यूबर पर यूजीसी के आड़ में मारपीट और कपड़े फाड़ने का मामला सामने आया है. अब इस मामले पर पूर्व मंत्री अश्वनी चौबे भड़के गए हैं. उन्होंने भागलपुर में कहा कि महिला से जाति पूछकर मारा गया है. यह दर्दनाक है और कठोर कार्रवाई हो.

Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 14, 2026, 05:28 PM IST

अश्विनी चौबे ने यूट्यूबर रुचि तिवारी के उत्पीड़न पर दिल्ली यूनिवर्सिटी पर निशाना साधा
अश्विनी चौबे ने यूट्यूबर रुचि तिवारी के उत्पीड़न पर दिल्ली यूनिवर्सिटी पर निशाना साधा

Ashwini Choubey on Youtuber Ruchi Tiwari: दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) का नॉर्थ कैंपस कल एक बार फिर अखाड़े में तब्दील हो गया. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों और स्वायत्तता के मुद्दे पर चर्चा के लिए जुटे छात्र संगठनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के बीच विवाद इतना बढ़ा कि बात मारपीट तक पहुंच गई थी. इस हिंसक झड़प में यूट्यूब पत्रकार रुचि तिवारी के साथ बदसलूकी की गई. अब इस मामले ने एक बड़ा सियासी मोड़ ले लिया है.

पूर्व मंत्री अश्वनी चौबे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण महिला यूट्यूबर रुचि तिवारी के साथ मारपीट और कपड़े फाड़ने के मामले में बड़ा बयान दिया है. रुचि तिवारी के समर्थन में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे उतर गए उन्होंने साफतौर पर कहा कि एक महिला पत्रकार पर जिस तरह से डीयू के नार्थ कैम्पस में उस लड़की के साथ हुआ वह हृदय विदारक है. जिस तरह महिला पत्रकार की जाति पूछकर क्रूरता से हमला किया गया. महिला के वस्त्र को फाड़ना उठाना ये भारतीय संस्कृति के विरूद्ध है और दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है. 

उन्होंने कहा कि महिलाओं का अपमान, सनातन का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान... ब्राह्मण हो या कोई जाति के लोग हो, हम आपस में सनातन संस्कृति वाले हैं और जिस तरह से अभी अपमान हो रहा है. वह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है. पूर्व मंत्री अश्वनी चौबे ने कहा कि यूजीसी कानून को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल स्थगित किया गया है. समाज में कोई भी कटुता जाति से जोड़ा जाता है. ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

बता दें कि यूजीसी कानून को लेकर 13 फरवरी, 2026 दिन शुक्रवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और AISA संगठन के बीच मारपीट और कहासुनी की नौबत हो गई थी. इस बीच ब्राह्मण समाज को भीड़ से गालियां दी गयी, जिसका विरोध करने पर यूट्यूबर रुचि तिवारी के साथ अभद्रता की गई. आरोप है कि उसके कपड़े फाड़ने और गाली गलौज भी किया गया. इस घटना के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया है. खासकर रुचि तिवारी के समर्थन में सवर्णो समाज में आक्रोश देखा जा रहा है.

रिपोर्ट: अश्वनी कुमार

Ashwini ChoubeyRuchi TiwariBhagalpur News

