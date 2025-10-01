Bihar Politics: पहले आरके सिंह और अब अश्विनी चौबे, सम्राट चौधरी को लेकर BJP के सीनियर नेता नाराज, क्या चुनाव में फंस जाएगी पार्टी?

Trending Photos
Bihar BJP Crisis: बिहार की सियासत इन दिनों जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की काफी चर्चा हो रही है. पीके इन दिनों अरविंद केजरीवाल की स्टाइल में विरोधियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने में जुटे हैं. केजरीवाल की तरह पीके की रणनीति भी काम करती हुई नजर आ रही है. दरअसल, प्रशांत किशोर ने हाल ही में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बड़े गंभीर आरोप लगाकर बीजेपी के अंदर ही सियासी भूचाल ला दिया है. पीके के आरोपों पर अब सम्राट चौधरी घिरते हुए नजर आ रहे हैं और उनके खिलाफ बीजेपी पार्टी के ही दो सीनियर नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है. बीजेपी के सीनियर लीडर आरके सिंह के बाद अब अश्विनी चौबे ने प्रशांत किशोर के आरोपों पर सम्राट चौधरी को इस्तीफा देने की सलाह दी है. चौबे ने तो यहां तक कह दिया कि पार्टी में कुछ लोग पिछले दरवाजे से आते हैं. कुछ सुधर जाते हैं तो कुछ सुधरने का नाम नहीं लेते हैं.
अश्विनी चौबे ने आगे कहा कि अगर मुझ पर ऐसे आरोप लगते तो मैं इस्तीफा दे देता. उन्होंने आगे कहा कि अगर मेरे भाई या मेरे बेटे पर भी अपराध और भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो मैं उन्हें सलाह देता कि आडवाणी जी को देखो, पूर्वजों ने जो किया है, उनसे सीखो. लाल कृष्ण आडवाणी ने सुचिता का परिचय दिया था. हवाला में उनका नाम आया था. आरोप लग गए थे, तो उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया था और तब तक लोकसभा नहीं आये थे, जबतक उनके आरोप पूरी तरह से खारिज नहीं हो गए थे. चौबे से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने सम्राट चौधरी से इस्तीफा मांगा था और चुनावों से दूर रहने की सलाह दी थी.
आरके सिंह ने सम्राट चौधरी से मांग की थी कि वह अपने आरोपों की सफाई पेश करें. आरके सिंह ने कहा कि जिन लोगों पर आरोप लगा है, वे सामने आकर अपनी सफाई दें. यदि उनके पास कोई सफाई नहीं है, तो उन्हें पद छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि उनके कारण पार्टी की छवि को धूमिल नहीं किया जा सकता है. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सम्राट चौधरी को प्रशांत किशोर कई बार सातवीं फेल बोल चुके हैं. डिप्टी सीएम को अपनी मैट्रिक और ग्रेजुएशन की डिग्री दिखानी चाहिए. इससे सरकार और पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं. बीजेपी के इस अंतर्द्वंद से एक बात तो साफ है कि शायद पीके अपनी रणनीति में कामयाब हो गए हैं.
