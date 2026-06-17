Ashwini Choubey Attacks Rahul Gandhi: पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की एक तस्वीर को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आई एक तस्वीर में अश्विनी चौबे एक पेड़ के नीचे साधना और योग करते नजर आए थे. इस तस्वीर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए सवाल उठाया था कि यह किस देवता को पुकार रहे हैं, इनकी कोई सुनेगा क्या? कांग्रेस की इस टिप्पणी पर अश्विनी चौबे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि साधना, योग और आध्यात्मिक चिंतन भारतीय संस्कृति का हिस्सा हैं. इसमें कुछ भी गलत नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी को केवल भ्रष्टाचार की राजनीति करना आता है.