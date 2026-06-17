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'राहुल गांधी की शादी करवाओ, क्यों इधर-उधर घूमते हैं, इनकी बात तो सोनिया भी नहीं सुनतीं', अश्विनी चौबे का कांग्रेस पर तंज

Ashwini Choubey on Rahul Gandhi: पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि राहुल गांधी की बात उनकी मां सोनिया गांधी भी नहीं सुनती हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को अपनी शादी के बारे में फैसला करना चाहिए. अगर शादी नहीं करनी है, तो इसकी सार्वजनिक घोषणा कर देनी चाहिए.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 17, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:51 PM IST
'राहुल गांधी की शादी करवाओ, क्यों इधर-उधर घूमते हैं, इनकी बात तो सोनिया भी नहीं सुनतीं', अश्विनी चौबे का कांग्रेस पर तंज
Image Credit: अश्विनी चौबे का राहुल गांधी पर तंज

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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