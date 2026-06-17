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Ashwini Choubey Attacks Rahul Gandhi: पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की एक तस्वीर को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आई एक तस्वीर में अश्विनी चौबे एक पेड़ के नीचे साधना और योग करते नजर आए थे. इस तस्वीर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए सवाल उठाया था कि यह किस देवता को पुकार रहे हैं, इनकी कोई सुनेगा क्या? कांग्रेस की इस टिप्पणी पर अश्विनी चौबे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि साधना, योग और आध्यात्मिक चिंतन भारतीय संस्कृति का हिस्सा हैं. इसमें कुछ भी गलत नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी को केवल भ्रष्टाचार की राजनीति करना आता है.
कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए चौबे ने कहा कि राहुल गांधी की बात उनकी मां सोनिया गांधी भी नहीं सुनती हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को अपनी शादी के बारे में फैसला करना चाहिए. अगर शादी नहीं करनी है, तो इसकी सार्वजनिक घोषणा कर देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इधर-उधर घूमने के बजाय देश के मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान दें.
अश्विनी चौबे ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी अब समाप्ति की ओर बढ़ चुकी है . उसका जनाधार लगातार खत्म हो रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हर जगह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई देती है.पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनता कांग्रेस की राजनीति को समझ चुकी है. देश विकास और राष्ट्रहित की राजनीति के साथ खड़ा है.
रिपोर्ट: राजेश कुमार