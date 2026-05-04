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असम में अपने दम पर बहुमत और पश्चिम बंगाल में पहली बार खुद की सरकार, पहली परीक्षा में ही नितिन नवीन डिस्टिंक्शन से पास

BJP News: बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन ने अपनी पहली परीक्षा ही डिक्टेंशन के साथ पास कर ली है. उनके नेतृत्व में बीजेपी ने बंगाल फतह का सपना पूरा कर लिया है. इतना ही नहीं असम में भी पार्टी ने हैट्रिक लगाई है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 04, 2026, 02:03 PM IST

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नितिन नवीन (फाइल फोटो)
नितिन नवीन (फाइल फोटो)

BJP Win Assam-Bengal Chunav 2026: असम और पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में हुए चुनावों में आज (सोमवार, 4 मई) वोटों की गिनती जारी है. इन चुनावों में अभी तक के रुझानों से लगता है कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी पहली परीक्षा में ही डिक्टेंशन के साथ पास हुए हैं. बतौर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती असम के किले को बचाना था. इसके साथ ही बंगाल में 'कमल' खिलाना उनकी दूसरी बड़ी चुनौती थी. इस बार  ममता बनर्जी से बंगाल की सत्ता बीजेपी छीन सकती है. इतना ही नहीं इस केरल में भी बीजेपी को कुछ सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं.

असम में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई

सबसे पहले असम विधानसभा चुनावों की बात करते हैं. यहां बीजेपी ने AGP और UPPL के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस ने AIUDF सहित कई दलों के साथ गठबंधन किया था. इलेक्शन कैंपेन के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठ, NRC, CAA, बाढ़, बेरोजगारी, चाय बागान मजदूरों के मुद्दे और विकास सबसे बड़े चुनावी मुद्दे रहे. रुझानों के मुताबिक, राज्य में हिमंता बिस्व सरमा के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर वापसी करने जा रही है. असम में विपक्ष के लगभग सभी प्रमुख नेता जिनमें देबब्रत सैकिया, अखिल गोगोई, लुरिनज्योति गोगोई, जगदीश भुइयां और राजन गोहेन शामिल हैं, अपनी-अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं.

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बंगाल में बीजेपी रचा इतिहास

इसी तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी इतिहास रच दिया है. पहली बार पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की जा रही है. बीजेपी ने ममता बनर्जी की अगुवाई वाली TMC सरकार को 15 साल के बाद उखाड़ फेंका है. रुझानों में बीजेपी ने 147 सीटों का बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और अब 170 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. वहीं ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस करीब 100 सीटों के आसपास बनी हुई है. रुझानों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि टीएमसी करीब 70 से 100 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन चुनाव आयोग उन सीटों के आंकड़े साझा नहीं कर रहा. 

तमिलनाडु की सत्ता में भी बड़ा परिवर्तन

तमिलनाडु में बड़ा परिवर्तन होता नजर आ रहा है. यहां एक्टर थलापति विजय की अगुवाई वाली नई नवेली टीवीके जबरदस्त प्रदर्शन करती नजर आ रही है. राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनने की ओर अग्रसर है, क्योंकि वह अकेले दम पर 117 सीटों के बहुमत के करीब पहुंचती नजर आ रही है. वहीं AIDMK और BJP गठबंधन के खाते में 63 सीटें आती नजर आ रही हैं. सत्तारूढ़ डीएमके 54 सीटों पर आगे चल रही है. डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन टीवीके उम्मीदवार सेल्वम डी से पिछड़ गए हैं.  

पुडुचेरी में बीजेपी तो केरल में कांग्रेस को जीत

केरल (केरलम) विधानसभा चुनाव में वामदलों के हाथों से सत्ता फिसल रही है. केरल में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लेफ्ट के चारों खाने चित कर दिया है. शुरुआती रुझानों में यूडीएफ सेंचुरी के करीब 98 सीटों पर आगे चल रहा है. यहां बीजेपी के खाते में 2 से 3 सीटें आती नजर आ रही हैं. वहीं पुडुचेरी में भी एनडीए गठबंधन बहुमत के आंकड़े के करीब है. रुझानों में मुख्यमंत्री एन. रंगासामी और उनकी पार्टी AINRC मजबूत स्थिति में नजर आ रही है.

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