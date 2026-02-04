Advertisement
खर्च करने में अव्वल और किफायती: राजद के आलोक मेहता ने 36.54 लाख उड़ाए, तो जेडीयू के प्रो. नागेंद्र राउत 79,470 खर्च कर बने विधायक

ADR and Bihar Election watch Report: 184 विधायकों ने घोषित किया है उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए अभियान सामग्री पर धन खर्च किया है तो 56 विधायकों ने यह दर्शाया है कि उन्होंने प्रचार अभियान सामग्री पर एक रुपया भी खर्च नहीं है. 

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Feb 04, 2026, 07:29 PM IST

आ गया विधायकों के खर्च का लेखा-जोखा (AI Image)
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, विधायकों को चुनाव परिणामों की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने चुनाव खर्च का ब्योरा जिला निर्वाचन अधिकारी को देना होता है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और बिहार इलेक्शन वॉच ने बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 के बाद 243 में से 240 निर्वाचित विधायकों के चुनाव खर्च का विश्लेषण किया है. बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हर एक विधायक के लिए खर्च की सीमा 40 लाख थी. चुनाव खर्च दस्तावेजों में सार्वजनिक बैठकों, जुलूसों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार, कार्यकर्ताओं के अभियान पर खर्च, वाहनों का खर्च वर्चुअल अभियान पर खर्च, आपराधिक मामलों की घोषणा के लिए प्रचार पर खर्च और चुनाव प्रचार अभियान के लिए सामग्री के खर्च का विवरण प्रत्याशियों को देना होता है. इन विधायकों के लिए 14 दिसंबर, 2025 तक खर्च का ब्योरा देना था, लेकिन वेबसाइट पर इस समय सीमा के बाद भी कई विधायकों का ब्योरा उपलब्ध नहीं था. 

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और बिहार इलेक्शन वॉच ने बिहार के 3 विधायकों के खर्च का ब्योरा इस रिपोर्ट में नहीं दिया है. ऐसा इसलिए कि चुनाव आयोग की साइड पर जो उनके विवरण उपलब्ध हैं, वो या तो बेहतर तरीके से स्कैन नहीं किए गए थे या फिर पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं करवाए गए थे. इन तीन विधायकों में शामिल हैं खजौली के विधायक अरुण शंकर प्रसाद, गरखा से सुरेंद्र राम और जमालपुर से नचिकेता. इनमें अरुण शंकर प्रसाद भाजपा से हैं सुरेंद्र राम राजद से और नचिकेता जेडीयू के विधायक हैं.

READ ALSO:  ADR रिपोर्ट में बिहार चुनाव खर्च का खुलासा: बीजेपी अव्वल, जदयू दूसरे नंबर पर

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और बिहार इलेक्शन वॉच ने सिफारिश की है कि विधायकों के खर्च का विवरण प्राप्ति के 72 घंटों के भीतर सीईओ की वेबसाइट पर अपलोड की जानी चाहिए. 

यह भी सिफारिश की गई है कि निर्वाचन को चुनौती दिए जाने की समय सीमा 45 दिनों से आगे बढ़ाई जाए. एसोसिएशन का कहना है कि विधायक 30 दिन में अपनी खर्च का ब्योरा देते हैं और उसके बाद चुनौती देने के लिए लोगों के पास केवल 15 दिन का समय शेष होता है. 

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और बिहार इलेक्शन वॉच की ओर से यह भी सिफारिश की गई है कि जिस तरह चुनाव में उम्मीदवारों के लिए शपथपत्र का कोई भी कॉलम खाली छोड़ने को नहीं कहा गया है, उसी तरह खर्च का विवरण भरते समय कॉलम 1 से लेकर 11 तक कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए. एसोसिएशन की मांग है कि चुनाव खर्च का विवरण देते समय कोई भी ओवरराइटिंग स्वीकार न की जाए. 

विधायकों के चुनावी खर्च का विश्लेषण करते समय एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और बिहार इलेक्शन वॉच ने पाया है कि 240 में से 1ृ00 विधायकों ने चुनाव खर्च सीमा यानी 40 लाख रुपये से 61 प्रतिशत कम खर्च किया है. 240 विधायकों के चुनावी खर्च को आधार मानें तो औसतन एक विधायक ने 24.लाख रुपये खर्च किए हैं. 

इस तरह बीजेपी के 88 विधायकों का औसत खर्च 27.36 लाख् रुपये, जेडीयू के 84 विधायकों का औसत खर्च 25.53 लाख रुपये, राजद के 24 विधायकों का औसत खर्च 19.57 लाख रुपये, लोजपा रामविलास के 19 विधायकों का औसत खर्च 19.60 लाख रुपये, कांग्रेस के 6 विधायकों का औसत खर्च 13 लाख रुपये, हम के 5 विधायकों का औसत खर्च 16.89 लाख रुपये, एआईएमआईएम के 5 विधायकों का औसत खर्च 17.37 लाख रुपये, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 विधायकों का औसत खर्च 24.84 लाख रुपये, सीपीआईएमएल के 2 विधायकों का औसत खर्च 17.05 लाख रुपये, सीपीआई एम के एक विधायक का औसत खर्च 21.39 लाख रुपये,  इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी के एक विधायक का औसत खर्च 23.74 लाख रुपये और बीएसपी के एक विधायक का औसत खर्च 18.34 लाख रुपये है. 

इन 3 विधायकों ने सबसे अधिक खर्च किया 

उजियारपुर से राजद के विधायक आलोक कुमार मेहता ने 40 लाख रुपये के चुनावी खर्च सीमा में से सर्वाधिक 36 लाख 54 हजार 880 रुपये खर्च किए. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं जेडीयू के संदेश से विधायक राधा चरण साह. उन्होंने 40 लाख की सीमा के खिलाफ 36 लाख 12 हजार 954 रुपये खर्च किए. तीसरो नंबर पर भी जेडीयू के ही सिकटा से विधायक हैं समृद्ध वर्मा, जिन्होंने 35 लाख 87 हजार 522 रुपये चुनावों में खर्च किए. 

सबसे कम खर्च करने वाले 3 विधायक

सबसे कम खर्च करने वाले विधायकों की सूची में जेडीयू के सुरसंड से विधायक प्रो. नागेंद्र राउत रहे, जिन्होंने 40 लाख रुपये के खिलाफ केवल और केवल 79,470 रुपये ही खर्च किए. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर कोचाधामन से एआईएमआईएम विधायक रहे मोहम्मद सरवर आलम. सरवर आलम ने 6 लाख 86 हजार 375 रुपये खर्च किए. बख्तियारपुर से लोजपा रामविलास के विधायक अरुण कुमार इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर रहे. उन्होंने 7 लाख 65 हजार 178 रुपये खर्च कर चुनाव जीत लिया. 

240 में से 215 विधायकों ने घोषित किया है कि उन्होंने स्टार प्रचारकों के साथ सभा, जुलूस और रोड शो पर पैसे खर्च किए हैं, जबकि 25 विधायक ऐसे रहे, जिन्होंने बताया है कि उन्होंने स्टार प्रचारकों के साथ सभा, जुलूस और रोड शो पर एक रुपये भी खर्च नहीं किए हैं.

