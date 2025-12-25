Atal Bihari Vajpayee Birth Anniversary: नीतीश कुमार को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन आज, CM ने ऐसे किया याद

CM Nitish Remembered Atal Bihari Vajpayee: देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज (25 दिसंबर) 101वीं जयंती है. इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उनको नमन किया है. पूर्व पीएम की जयंती पर सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन. बता दें कि नीतीश कुमार को बिहार की सियासत में इस मुकाम तक पहुंचाने का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को ही जाता है. दरअसल, अटल बिहारी वाजपेयी ने ही नीतीश कुमार को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया था, वह भी ऐसी परिस्थितियों में जब बीजेपी की सीटें समता पार्टी से ज्यादा थीं. हालांकि, नीतीश कुमार की सरकार महज 7 दिन बाद ही गिर गई थी.

यह किस्सा साल 2000 का है. उस साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी राजद को बहुमत नहीं मिला था और इस कारण से राबड़ी देवी की सरकार गिर गई थी. 124 विधायकों के साथ राजद सबसे बड़ी पार्टी थी. वहीं दूसरी ओर बीजेपी को 67 और समता पार्टी को 34 सीटें मिली थीं. उस समय झारखंड, बिहार का ही हिस्सा था, इस वजह से बहुमत के लिए 163 विधायकों की जरूरत पड़ती थी औ बहुत जोड़तोड़ के बाद भी राजद सिर्फ 159 पर ही अटक गई. केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार होने के कारण तत्कालीन राज्यपाल विनोद चन्द्र पांडेय ने सबसे पहले एनडीए को सरकार बनाने का निमंत्रण दे दिया. बीजेपी की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश कुमार को आगे बढ़कर सरकार बनाने का सुझाव दिया और नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 को पहली बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली. हालांकि, बहुमत नहीं होने के कारण महज 7 दिन के भीतर ही सरकार गिर गई.

नीतीश सरकार गिरने के बाद लालू यादव ने जोड़तोड़ करके फिर से सरकार बना ली और राबड़ी देवी फिर से मुख्यमंत्री बनीं. 2005 में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला और नीतीश कुमार ने दूसरी बार बिहार की सत्ता संभाली. उसके बाद तो मानों उनकी गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली हो और तब से लेकर आज तक वही बिहार के मुख्यमंत्री हैं. अपने पहले पांच साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने बिहार की कानून-व्यवस्था को सुधारने का काम किया. शासन-प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई. यही कारण है कि आज लोग उनको सुशासन बाबू के नाम से पुकारते हैं और हमेशा उनको ही सत्ता सौंपते आए हैं. इस समयसीमा के अंदर नीतीश कुमार ने दो बार महागठबंधन के साथ मिलकर भी सरकार चला चुके हैं. इस साल हुए चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने 2010 की तरह ही प्रचंड बहुमत हासिल किया और नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार सीएम बने हैं.