Bihar Politics: मंत्री मंगल पांडेय पर हुए हमले को लेकर तेजस्वी का तंज, बोले- इससे भी अधिक दुर्गति...
Bihar Politics: मंत्री मंगल पांडेय पर हुए हमले को लेकर तेजस्वी का तंज, बोले- इससे भी अधिक दुर्गति...

Tejashwi Yadav News: तेजस्वी यादव ने एक बार फिर प्रदेश के विधि व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को अंहकारी बताया. उन्होंने कहा कि जब अपराधी प्रवृति के “नायब मुख-मंत्री” बिहार पुलिस को हांकेंगे तो कानून व्यवस्था की इससे भी अधिक दुर्गति होनी तय है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 26, 2025, 08:25 AM IST

Tejashwi Yadav On Minister Mangal Pandey: बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय पर सोमवार (25 अगस्त) की शाम को पटना में हमला हुआ था. आक्रोशित लोगों ने अटल पथ पर भारी बवाल करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गाड़ी और उनके एस्कॉर्ट पर हमला कर दिया. इस हमले में मंत्री के काफिले की गाड़ियों के शीशे तक टूट गए. काफिले सहित मंत्री मंगल पांडेय के भागने का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. इस घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा है. तेजस्वी ने कहा कि पटेल नगर में दो बच्चों की हत्या से आक्रोशित लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी पर हमला किया. जनाब पांडे जी, इतने असंवदेनशील, अंहकारी और संभ्रांत मंत्री है कि पीड़ितों से बात करना भी अपना अनादर समझते हैं.

इस मामले में पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को भी लपेटते हुए तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा कि विगत चंद दिनों में राजधानी पटना में घर में घुसकर 5-6 बच्चों की दर्दनाक और खौफनाक हत्याएं हुई है. ध्वस्त विधि व्यवस्था एवं शासन-प्रशासन से सुनवाई-कार्रवाई नहीं होने के कारण कल ही पटेल नगर में दो बच्चों की हत्या से आक्रोशित लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी पर हमला किया. जनाब पांडे जी, इतने असंवदेनशील, अंहकारी और संभ्रांत मंत्री है कि पीड़ितों से बात करना भी अपना अनादर समझते हैं.

राजद नेता ने आगे लिखा कि मोदी जी के अपराधियों वाले मंगलराज में अब सत्ताधारी भाजपाई गुंडों द्वारा घर में घुसकर मारने का एक नया ट्रेंड बन गया है. उन्होंने कहा कि अचेत और बेसुध मुख्यमंत्री के कारण जब अपराधी प्रवृति के “नायब मुख-मंत्री” बिहार पुलिस को हांकेंगे तो कानून व्यवस्था की इससे भी अधिक दुर्गति होनी तय है.

