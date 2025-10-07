'संविधान-दलित विरोधी भाजपाई चुप क्यों हैं?', सुप्रीम कोर्ट के CJI पर जूता फेंकने का प्रयास, भड़के तेजस्वी यादव

Bihar News: सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक वकील ने SC के चीफ जस्टिस (CJI) बीआर गवई पर हमला कर दिया. जानकारी के अनुसार, वकील ने अदालत में सनातन का अपमान नहीं सहेंगे का नारा लगाया और फिर CJI गवई की तरफ जूता फेंकने का प्रयास किया. वहीं, इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है. तेजस्वी यादव ने कहा कि आज सर्वोच्च न्यायालय में ही मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका गया. यह हमारे लोकतांत्रिक और न्यायिक इतिहास की एक शर्मनाक घटना है.

'यह गंभीर चिंता का विषय'

तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि जब देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर आसीन व्यक्ति को न्यायालय में ही इस तरह के अपमान का सामना करना पड़े, तो यह गंभीर चिंता का विषय है. 2014 के बाद जिस तरीके से राजकीय संरक्षण में विभिन्न-विभिन्न माध्यमों से देश में घृणा और हिंसा को नॉर्मलाइज किया गया है, यह उसका दुष्परिणाम है. क्या दलित समुदाय से आने वाले और संविधान की भावना का पालन करने वाले व्यक्ति भी संवैधानिक पदों पर सुरक्षित नहीं हैं?

'भाजपाई इस घटना पर चुप क्यों?'

उन्होंने आगे कहा कि यह जूता देश के मुख्य न्यायाधीश पर नहीं बल्कि संविधान और संविधान के शिल्पकार हमारे पूजनीय बाबा साहेब अंबेडकर पर फेंका गया है. धर्म की आड़ में कुछ लोग अपना जहर बाहर फेंक रहे हैं. संविधान व दलित विरोधी भाजपाई इस घटना पर चुप क्यों हैं? न्यायपालिका की गरिमा हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है - इसे बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है.