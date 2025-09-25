'राहुल गांधी को इलाज की जरूरत, उनके बयानों से नहीं पड़ता फर्क', अतुल भातखळकर ने कांग्रेस पर कसा तंज

Bihar Chunav 2025: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में इंडी अलायंस और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. इंडी अलायंस ने प्रदेश में सरकार बनाने का दावा किया है, जबकि भाजपा नेता अतुल भातखळकर ने कहा कि बिहार की जनता विकास चाहती है और डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में राज्य प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है. इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि जनता विपक्ष के बहकावे में नहीं आने वाली चुनाव में जनता वोट देकर एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाएगी.

राहुल गांधी के 'हाइड्रोजन बम' पर पलटवार

अतुल भातखळकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'हाइड्रोजन बम' वाले बयान पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार-बार मुद्दे बदलते हैं और बिना वजह बयानबाजी करते हैं. राहुल का रवैया बौखलाहट भरा है और उनकी राजनीति भटकाव की दिशा में जा रही है. राहुल गांधी पर तंज कसते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी को अब उपचार' की जरूरत है, क्योंकि उनके बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता. बिहार की जनता ने पहले दिन से ही तय कर लिया है कि राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी और विपक्ष की राजनीति अब कारगर नहीं होगी.

'कांग्रेस हर मुद्दे में मुस्लिम पहलू तलाशती'

फिल्म स्टार शाहरुख खान को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जिसपर कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिया. बयान पर कटाक्ष करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेता हर मुद्दे में केवल मुस्लिम पहलू तलाशते हैं. ऐसे बयान न केवल मुस्लिम समाज बल्कि पूरे भारत के मतदाताओं का अपमान है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुद्दों को भटकाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, जो भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाता है. उन्होंने कहा कि जनता इस तरह की बयानबाजी को स्वीकार नहीं करेगी.

'पीएम मोदी ने स्वदेशी वस्तुओं की खरीददारी पर दिया जोर'

जीएसटी रिफॉर्म पर उन्होंने कहा कि बाजार में सस्ते सामान उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी. उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधारों से वस्तुओं के दाम कम हुए हैं, जिससे लोगों की खपत क्षमता बढ़ेगी और जीडीपी दर में वृद्धि होगी. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी वस्तुओं की खरीददारी पर जोर दिया है. इसके लिए भाजपा कार्यकर्ता उत्तर मुंबई में वार्ड, जिला और विधानसभा स्तर पर घर-घर जाकर 'जीएसटी बचत उत्सव' के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे.

