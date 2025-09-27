Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2938650
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Aurai Vidhan Sabha Seat: भाजपा विधायक रामसूरत राय की साख दांव पर, महागठबंधन से चुनौती तय

Bihar Chunav 2025: मुजफ्फरपुर जिले की औराई विधानसभा में बाढ़ से निजात और बागमती नदी पर पुल निर्माण जनता की प्रमुख मांग है. 2020 में भाजपा के रामसूरत राय ने बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार ग्रामीण सड़कों और चचरी की समस्या फिर से बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है.

Written By  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 27, 2025, 12:42 PM IST

Trending Photos

मुजफ्फरपुर जिले की औराई विधानसभा सीट
मुजफ्फरपुर जिले की औराई विधानसभा सीट

Aurai Vidhan Sabha Election 2025: मुजफ्फरपुर जिले की 89- औराई विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ है. हर साल आने वाली बाढ़ यहां के लोगों के जीवन को अस्त-व्यस्त कर देती है. इसके साथ ही बागमती नदी पर पुल निर्माण की मांग लंबे समय से उठती रही है. ग्रामीणों का कहना है कि पुल न होने के कारण लोग चचरी का सहारा लेते हैं, जो बेहद असुरक्षित है.

औराई विधानसभा के कई गांव बागमती नदी से प्रभावित होते हैं. दर्जनों गांवों के लोग आज भी नदी पार करने के लिए चचरी पर निर्भर हैं. लोग चाहते हैं कि यहां स्थायी पुल का निर्माण हो, जिससे आवाजाही सुरक्षित और आसान हो सके. इसके अलावा ग्रामीण सड़कों की स्थिति भी काफी खराब है, जिसके चलते बरसात के समय गांवों में पहुंचना मुश्किल हो जाता है.

2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार रामसूरत राय ने भारी जीत दर्ज की थी. उन्होंने महागठबंधन से भाकपा माले के उम्मीदवार आफताब आलम को 45,283 वोटों से हराया था. रामसूरत राय को कुल 86,289 वोट मिले, जबकि आफताब आलम को 41,006 वोटों पर संतोष करना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

2015 के चुनाव में राजद उम्मीदवार सुरेंद्र राय ने भाजपा के रामसूरत राय को हराया था. सुरेंद्र राय को 66,958 वोट मिले थे, जबकि रामसूरत राय को 56,133 वोट मिले. उस समय राजद उम्मीदवार ने 10,825 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी.

इस बार भी भाजपा से वर्तमान विधायक रामसूरत राय मुख्य दावेदार हैं. महागठबंधन की ओर से अभी तक उम्मीदवार का नाम तय नहीं हुआ है. ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार भी भाजपा अपनी सीट बचा पाती है या महागठबंधन नई रणनीति के साथ मैदान में उतरता है.

औराई विधानसभा में यादव मतदाता सबसे ज्यादा हैं, जबकि भूमिहार जाति भी निर्णायक भूमिका निभाती है. दोनों समुदायों के वोट मिलकर चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं. यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल इस सीट पर जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए चुनावी रणनीति बनाते हैं.

2020 के आंकड़ों के अनुसार औराई विधानसभा में कुल 3,10,614 मतदाता हैं. यह इलाका लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी की जन्मस्थली होने के कारण ऐतिहासिक महत्व भी रखता है. साथ ही यहां का भैरवस्थान मंदिर धार्मिक दृष्टि से भी प्रसिद्ध है.

लोगों की सबसे प्रमुख मांग बाढ़ से निजात पाने की है. साथ ही बागमती नदी पर स्थायी पुल का निर्माण और ग्रामीण सड़कों को बेहतर करना भी जनता की प्राथमिकता है. लोग चाहते हैं कि चचरी की समस्या से मुक्ति मिले और विकास की गाड़ी गांव-गांव तक पहुंचे.

मुजफ्फरपुर जिले में कांटी, गायघाट, मीनापुर और बोचहा सीट पर राजद का कब्जा है. सकरा से जदयू, जबकि कुढ़नी, औराई, बरूराज, साहेबगंज और पारू से भाजपा का प्रतिनिधित्व है. कांग्रेस मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा से काबिज है.

ये भी पढ़ें- Gaighat Vidhan Sabha Seat: बाढ़ और टूटी सड़कों से परेशान जनता

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Aurai Vidhan Sabha Seatbihar chunav 2025

Trending news

Bochaha Vidhan Sabha Seat
Bochaha Vidhan Sabha Seat: मुजफ्फरपुर की बोचहा सीट पर दिलचस्प होगा मुकाबला
Nawada News
नवादा में गुप्त तहखाने से 153 शराब की बोतलें जब्त, तस्कर गिरफ्तार
Gaighat Vidhan Sabha Seat
Gaighat Vidhan Sabha Seat: बाढ़ और टूटी सड़कों से परेशान जनता
2024 Jharkhand Naxal Attack
2024 झारखंड नक्सल अटैक : NIA ने मुख्य आरोपी के खिलाफ दायर की चार्जशीट
Sakra Vidhan Sabha Seat
Sakra Vidhan Sabha Seat: कांटे की टक्कर तय, जानें कैसा रहेगा राजनीतिक समीकरण
Kurhani Vidhan Sabha Seat
Kurhani Vidhan Sabha Seat: कुढ़नी सीट पर किसका दबदबा?
Vaishali news
16 साल के लड़के ने 13 साल की लड़की का किया रेप, सीढ़ी के नीचे दिया घटना को अंजाम
Samastipur News
WhatsApp चैट ने खोला आरबी कॉलेज के प्रोफेसर का गंदा खेल! छात्राओं से बनाता था संबंध
Bhojpuri news
'मैं चाहूंगी...', डांडिया नाइट पर भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने महफिल लूट ली
patna news
विजिलेंस ने बिछाया जाल, घूस लेते डिप्टी रेवेन्यू ऑफिसर रंगे हाथ गिरफ्तार
;