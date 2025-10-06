Advertisement
औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर के लोग कब दे सकेंगे वोट, जानें यहां
औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर के लोग कब दे सकेंगे वोट, जानें यहां

Aurangabad Rohtas Kaimur Chunav Date: बिहार चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. चुनाव आयोग की टीम दो दिन पहले बिहार का दौरा किया था. यहां अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिले फीडबैक और अपनी तैयारी के आधार पर चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव दो चरण में कराने का फैसला लिया है. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर तो दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को संपन्न होगा. रिजल्ट 14 नवंबर को आने वाला है. बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है. अब यहां सरकार या फिर अधिकारी कोई भी नया काम नहीं करा सकेंगे. 

ये खबर अभी-अभी आई है. और जानकारी मिलते ही खबर अपडेट की जाएगी। ताजा अपडेट जानने के लिए रिफ्रेश करें.

bihar chunav 2025

