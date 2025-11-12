Axis My India Bihar Exit Poll 2025: राजद, बीजेपी, जेडीयू और कांग्रेस, जानें किस पार्टी को कितनी सीटें

Axis My India Bihar Exit Poll 2025: बिहार चुनाव के लिए एक्सिस माय इंडिया का एग्जिट पोल आ गया है. इस एग्जिट पोल में एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार बनती दिख रही है. महागठबंधन को एक बार फिर झटका लग सकता है. जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को भी निराश होना पड़ सकता है.
Axis My India Bihar Exit Poll 2025: बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 के लिए एक्सिस माय इंडिया का एग्जिट पोल आ गया है और इसके हिसाब से राज्य में एनडीए की सरकार फिर से बनती दिख रही है. इस तरह नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं. इसके साथ ही महागठबंधन एक बार फिर मात खाता दिख रहा है. एनडीए को 121 से 141 तो महागठबंधन को 98 से 118 सीटें मिल सकती हैं. वहीं जनसुराज को 0 से 2 सीटें मिलती दिख रही हैं. अगर नतीजे यही या इसके इर्द गिर्द रहते हैं, तो महागठबंधन को एक बार फिर निराशा झेलनी पड़ सकती है. हालांकि, इस एग्जिट पोल में मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद के तौर पर तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार पर भारी पड़ते दिख रहे हैं.
एग्जिट पोल 2025: पार्टीवार आंकड़े
एनडीए
बीजेपी: 50-56
जेडीयू: 56-62
लोजपा रामविलास: 11-16
हम सेक्यूलर: 2-3
आरएलएम: 2-4
महागठबंधन
राजद: 67-76
कांग्रेस: 17-21
CPI, CPIM CPIML: 10-14
वीआईपी: 3-5
आईआईपी: 0-1
अन्य
जनसुराज: 0-2
एआईएमआईएम: 0-2
कितना वोट प्रतिशत किस पार्टी को?
प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को 43, महागठबंधन को 41 और जनसुराज पार्टी को 4 प्रतिशत वोट हासिल होने का अनुमान है. एआईएमआईएम को केवल 1 प्रतिशत वोट मिलता दिख रहा है. एनडीए के बीजेपी और जेडीयू को 18-18 प्रतिशत, लोजपा को 5 तो हम और रालोमो को एक एक प्रतिशत वोट मिलते दिख रहे हैं. दूसरी ओर महागठबंधन में राजद को 24, कांग्रेस को 10, वीआईपी को 2, सीपीआईएमएल को 3, सीपीआई को 1, सीपीआईएम को 1 प्रतिशत वोट हासिल होता दिख रहा है.