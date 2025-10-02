Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2945086
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

मधुबनी का अहम विधानसभा सीट है बाबूबरही, कृषि पर निर्भर अधिकांश आबादी

Madhubani News: नेपाल की सीमा के निकट स्थित बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र मधुबनी जिले का काफी महत्वपूर्ण भाग है. राजनीतिक महत्व के साथ-साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी काफी प्रसिद्ध क्षेत्र है. 1977 में लदनिया निर्वाचन क्षेत्र के विघटन के बाद बाबूबरही को अलग विधानसभा क्षेत्र के रूप में गठित करा गया था.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 02, 2025, 04:33 PM IST

Trending Photos

बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र
बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र

Madhubani News: बिहार के उत्तरी भाग में नेपाल की सीमा के निकट स्थित बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र मधुबनी जिले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. बाबूबरही व लदनिया सामुदायिक विकास खंड के साथ-साथ खजौली प्रखंड की 7 ग्राम पंचायतें भी इसमें शामिल हैं. इसके अलावा बाबूबरही प्रखंड में 20 और लदनिया में 15 ग्राम पंचायतें आती हैं. यह क्षेत्र अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए भी प्रसिद्ध है. बाबूबरही क्षेत्र में बलिराजगढ़ नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है, जिसे पौराणिक असुर राजा बलि की राजधानी माना जाता है. इसके अलावा, यहां राजा पद्मसिंह की राजधानी धरहरवा डीह, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सर्रा के मदनेश्वर स्थान मंदिर, खोजपुर के सोमनाथ महादेव मंदिर जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं. पिपराघाट के त्रिवेणी संगम पर कार्तिक मास में एक माह का कल्पवास और पांच दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा मेला आयोजित होता है. पिपराघाट में कमला, बलान और सोनी नदियों का संगम भी दर्शनीय है.

ये भी पढे़ं: बापू को चंपारण ने बनाया था महात्मा गांधी! इस शख्स ने दिया था बिहार आने का निमंत्रण

बाबूबरही जिला मुख्यालय मधुबनी से लगभग 35 किलोमीटर और दरभंगा से करीब 45 किलोमीटर दूर है. निकटतम रेलवे स्टेशन खजौली है, जो लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है. राज्य की राजधानी पटना यहां से दक्षिण-पश्चिम में लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर है. क्षेत्र की अधिकांश आबादी ग्रामीण है और आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है. खेती यहां के लोगों की आर्थिक रीढ़ है और स्थानीय संस्कृति में कृषि की गहरी जड़ें हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

1977 में लदनिया निर्वाचन क्षेत्र के विघटन के बाद बाबूबरही को एक अलग विधानसभा क्षेत्र के रूप में गठित किया गया. तब से यह क्षेत्र 12 विधानसभा चुनावों में हिस्सा ले चुका है, जिसमें 2003 का एक उपचुनाव भी शामिल है. शुरुआती वर्षों में यहां समाजवादी विचारधारा का दबदबा रहा, जिसमें देव नारायण यादव प्रमुख रहे. उन्होंने इस सीट से कई बार जीत हासिल की और 1990, 1995 और 2000 में लगातार निर्वाचित हुए. देव नारायण यादव लंबे समय तक विधानसभा अध्यक्ष भी रहे. पिछले कई चुनावों से यहां राजद और जेडीयू के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलता रहा है. पिछली बार जदयू की ओर से मीना कामत को टिकट मिला था, जो पूर्व मंत्री और जदयू के दिवंगत नेता कपिलदेव कामत की बहू हैं. वहीं, आरजेडी ने उमाकांत यादव को मैदान में उतारा था, लेकिन मीना कामत ने जीत दर्ज की थी.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Babubarhi Assembly SeatMdhubani NewsBihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
BJP ने तेजस्वी-राहुल को बताया 'कलयुग का रावण', RJD ने बोला तीखा हमला
Babubarhi Assembly Seat
मधुबनी का अहम विधानसभा सीट है बाबूबरही, कृषि पर निर्भर अधिकांश आबादी
Vijay Chaudhary
बिहार में अब रामराज, विजय चौधरी ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना
Mahatma Gandhi Jyanti
Dhanbad: महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को दी गई श्रद्धांजलि
Bihar News
Bihar News: बेतिया पुलिस ने मानवता को किया शर्मसार!
bihar chunav 2025
बिस्फी विधानसभा सीट पर सियासी घमासान, क्या भाजपा दोहरा पाएगी अपनी जीत?
patna news
CM नीतीश की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक, मुख्यमंत्री के पास पहुंचा एक शख्स
Jharkhand news
रावण का अहंकार नहीं रहा ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री और बीजेपी का भी अहंकार टूटेगा
Bihar News
नवादा में रावण वध की भव्य तैयारी, राम दरबार की झांकी से शुरू होगा कार्यक्रम
Pappu Yadav
'जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आएगी', RSS की 100वीं वर्षगांठ पर पप्पू यादव का बड़ा बयान
;