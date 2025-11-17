Advertisement
Ranchi News: बाबूलाल मरांडी ने NIA को लिखी चिट्ठी, पूर्व DGP अनुराग गुप्ता पर लगाए बड़े गंभीर आरोप

Babulal Marandi News: झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश के पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता को गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का अपराधिक पार्टनर बताया है. बीजेपी नेता ने NIA से पूर्व डीजीपी के कार्यकाल में हुई अपराधिक घटनाओं की जांच करने की अपील की है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 17, 2025, 03:01 PM IST

बाबूलाल मरांडी
Babulal Marandi On Former DGP Anurag Gupta: झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश के पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं. बीजेपी नेता ने आरोप लगाया है कि पूर्व डीजीपी ने अपने कार्यकाल में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के साथ मिलकर एक आपराधिक सिंडिकेट बनाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सिंडिकेट लंबे समय से हत्या, ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों, डॉक्टरों, वकीलों और व्यवसायियों से जबरन वसूली और अवैध हथियारों के व्यापार जैसे संगठित अपराधों में लिप्त रहा है. बीजेपी नेता ने NIA को एक चिट्ठी लिखकर इसकी जांच कराने की मांग की है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इन आरोपों के बाद प्रदेश की सियासत में नया तूफान आ गया है.

बाबूलाल मरांडी ने NIA को चिट्ठी लिखकर पूर्व DGP अनुराग गुप्ता और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के गठजोड़ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है. मरांडी ने इस मुद्दे पर NIA से व्यापक, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की है. बीजेपी नेता ने जेल में बंद गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के गिरोह पर हथियार तस्करी और पाकिस्तान से संबंध होने का भी आरोप लगाया है. बीजेपी नेता के अनुसार, यह गिरोह पाकिस्तान से अवैध तरीके से हथियारों की खरीदकर पंजाब के मोगा जिले में ड्रोन से उसकी सप्लाई करता है. जिससे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा होती है. उन्होंने कहा कि इस गिरोह का संबंध अंतर्राष्ट्रीय अपराधी प्रिंस खान से है.

मरांडी ने कहा कि अनुराग गुप्ता ने वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी का नेटवर्क चला रखा है. उन्होंने दावा किया कि डीजीपी के पद पर उनकी नियुक्ति के पीछे 'गिव एंड टेक' यानी लेनदेन का रिश्ता था. नेता प्रतिपक्ष ने भारत माला प्रोजेक्ट में कथित अवैध वसूली का जिक्र करते हुए दावा किया कि इस कारोबार से होने वाली अवैध कमाई का 40 प्रतिशत हिस्सा अनुराग गुप्ता को और बाकी हिस्सा ऊपर तक पहुंचता था. उन्होंने कहा कि जब यह पैसा सत्ता शीर्ष तक पहुंचना बंद हो गया, तब गुप्ता को पद से हटा दिया गया. 

