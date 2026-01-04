IPLसे मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर सियासत गरम, KKR के फैसले पर कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने उठाए सवाल

बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान के रिलीज का खबर आते ही बिहार की राजनीति भी गरमा गई है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया है. बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही अत्याचार के बीच उन्हें टीम से हटाने की मांग उठ रही थी. इसके बाद BCCI ने शाहरुख खान की IPL टीम KKR को मुस्तफिजुर रहमान को हटाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया. इसको लेकर अभी विवाद चल ही रहा था कि कांग्रेस सांसद का एक बयान सामने आया है.

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को BCCI द्वारा रिलीज करने के निर्देश के बाद कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि खेल को हमेशा धर्मनिरपेक्ष रखना चाहिए और खिलाड़ियों पर किसी भी तरह का जाति, धर्म या संप्रदाय आधारित सवाल नहीं उठना चाहिए. उनका कहना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और खेल के मैदान पर किसी भी प्रकार के भेदभाव की कोई जगह नहीं होनी चाहिए.

कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने कहा की भारत में हाल ही में बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने मैच खेला और पाकिस्तान के साथ भी भारत का मैच आयोजित हुआ. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर BCCI के नियमों के तहत खिलाड़ी का चयन सही था, तो बाद में उसे क्यों हटाया गया. सांसद ने जोर देकर कहा कि IPL में कई विदेशी खिलाड़ी खेलते हैं और उन्हें धर्म या समुदाय के आधार पर किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए.

सांसद मनोज कुमार का कहना है कि खेल मैदान को हमेशा जाति धर्म से ऊपर रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि खिलाड़ी केवल अपनी खेल क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर आंका जाना चाहिए, न कि उनके धर्म या समुदाय के आधार पर. उनका यह बयान उस समय आया जब खेल और राजनीति के बीच संतुलन को लेकर देशभर में बहस तेज हो रही है.

