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पटना में क्रिप्टो ट्रेडिंग की आड़ में साइबर ठगी का खुलासा, 4 छात्र गिरफ्तार, 14 करोड़ की ठगी से जुड़े बैंक खाते मिले

Patna News: पुलिस ने क्रिप्टो ट्रेडिंग की आड़ में साइबर ठगी करने के आरोप में चार छात्रों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है. साइबर डीएसपी संगीता कुमारी ने बताया कि इंडियन ओवरसीज बैंक की एक शाखा में चेक के माध्यम से कुछ संदिग्ध लेनदेन हो रहे थे.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 18, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:14 PM IST
पटना में क्रिप्टो ट्रेडिंग की आड़ में साइबर ठगी का खुलासा, 4 छात्र गिरफ्तार, 14 करोड़ की ठगी से जुड़े बैंक खाते मिले
Image Credit: (Photo-AI) पटना में क्रिप्टो ट्रेडिंग की आड़ में साइबर ठगी का खुलासाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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