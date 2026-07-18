/पटना में क्रिप्टो ट्रेडिंग की आड़ में साइबर ठगी का खुलासा, 4 छात्र गिरफ्तार, 14 करोड़ की ठगी से जुड़े बैंक खाते मिले

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पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है. पुलिस ने क्रिप्टो ट्रेडिंग की आड़ में साइबर ठगी करने के आरोप में चार छात्रों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है. पुलिस ने इनके पास से 4 मोबाइल फोन, 6 पासबुक, 13 एटीएम कार्ड, 10 चेकबुक, 6 बैंक मुहर, एक क्यूआर पेमेंट कोड और 8 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए हैं.
साइबर डीएसपी संगीता कुमारी ने बताया कि इंडियन ओवरसीज बैंक की एक शाखा में चेक के माध्यम से कुछ संदिग्ध लेनदेन हो रहे थे. बैंक अधिकारियों को शक होने पर इसकी सूचना पाटलिपुत्र थाना पुलिस को दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच के बाद मामला साइबर अपराध से जुड़ा होने की आशंका पर साइबर थाना और सिटी एसपी को जानकारी दी गई.
जांच के दौरान सामने आया कि आरोपियों के बैंक खातों पर देशभर से करीब 14 करोड़ रुपये की साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को झांसा देकर ठगी के पैसे इन खातों के जरिए इधर-उधर करते थे. फिलहाल, सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पूरे गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
रिपोर्ट: प्रकाश सिन्हा