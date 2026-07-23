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'20 रुपये का पीला कार्ड या 20 करोड़ की ठगी?' बांकीपुर चुनाव में बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा का प्रशांत किशोर पर बड़ा वार

Bankipur Assembly by-election: बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर तीखा जुबानी हमला बोला. उन्होंने कहा कि बांकीपुर की जनता के सामने प्रशांत किशोर से पूछे जाने वाले तीन कड़े सवाल रखे.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 23, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:59 PM IST
'20 रुपये का पीला कार्ड या 20 करोड़ की ठगी?' बांकीपुर चुनाव में बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा का प्रशांत किशोर पर बड़ा वार
Image Credit: (File Photo) बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा का प्रशांत किशोर पर बड़ा वार

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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