'20 रुपये का पीला कार्ड या 20 करोड़ की ठगी?' बांकीपुर चुनाव में बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा का प्रशांत किशोर पर बड़ा वार

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बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है. मतदान में अब महज 7 दिन बचे हैं, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दलों ने ताकत झोंक दी है. पटना के मीठापुर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला है. जनसभा को संबोधित करते हुए ऋतुराज सिन्हा ने बांकीपुर के मतदाताओं से अपील की कि वे वोट मांगने आ रहे प्रशांत किशोर से तीन सीधे सवाल जरूर पूछें.
पहला सवाल: प्रशांत किशोर अपना वोट करगहर से बांकीपुर में कब शिफ्ट करा रहे हैं?
दूसरा सवाल: वे बांकीपुर में अपना फ्लैट लेकर यहां कब शिफ्ट हो रहे हैं?
तीसरा सवाल: क्या प्रशांत किशोर बांकीपुर की जनता के बीच सुबह 8 बजे से 11 बजे और शाम 4 बजे से 8 बजे तक नियमित रूप से उपलब्ध रह सकते हैं?
पीले कार्ड और 20 करोड़ रुपए की ठगी का बड़ा आरोप
ऋतुराज सिन्हा ने प्रशांत किशोर की ओर से चलाए गए अभियान और बांटे गए पीले कार्ड पर भी गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि परिवार लाभ के नाम पर प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता को जो पीला कार्ड थमाया है, उससे आज तक राज्य के किसी एक भी परिवार को कोई वास्तविक लाभ मिला है क्या?
उन्होंने ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशांत किशोर ने बिहार की एक करोड़ जनता से 20-20 रुपए इकट्ठे किए हैं. इस तरह उन्होंने राज्य के गरीब लोगों से करीब 20 करोड़ रुपए की ठगी की है. यह जो पैसा प्रशांत किशोर ने जनता से ऐंठा है, यह उनके बाबूजी की कमाई का पैसा नहीं है, बल्कि बिहार के सीधे-सादे लोगों की मेहनत का पैसा है.
बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ने कहा कि प्रशांत किशोर 200 करोड़ के व्यक्ति हैं, क्या हमारा उम्मीदवार नीरज दो कमरे में रहता हैं, तो वह कुत्ता-बिल्ली हो गया?