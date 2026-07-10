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बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव: बीजेपी ने नीरज सिन्हा को बनाया उम्मीदवार, अभिषेक बंटी ने नाम वापस लिया

Bankipur Assembly By-Election: बीजेपी ने पटना की सबसे हॉट सीटों में से एक बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए एक बेहद चौंकाने वाला फैसला लिया है. बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक बंटी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया. इसके बाद अब उनकी जगह बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया है.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 10, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:34 PM IST
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव: बीजेपी ने नीरज सिन्हा को बनाया उम्मीदवार, अभिषेक बंटी ने नाम वापस लिया
Image Credit: बिहार की खबरें (File Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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