सुस्त रहा बांकीपुर उपचुनाव का मतदान: घरों से नहीं निकले वोटर्स, 34.16% पर सिमटा आंकड़ा

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मतदान करने के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि संसद का सत्र चल रहा है और वह विशेष रूप से दिल्ली से मतदान करने के लिए पटना आए हैं. उन्होंने कहा कि वोट डालने के बाद वह फिर दिल्ली लौट जाएंगे. इस दौरान ललन सिंह ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर कहा कि विधानसभा चुनाव में भी उनकी कोई संभावना नहीं है. ललन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि प्रशांत किशोर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं. बिहार की धरती ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करती, जो सिर्फ हवाई बातें करते हैं.