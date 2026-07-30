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सुस्त रहा बांकीपुर उपचुनाव का मतदान: घरों से नहीं निकले वोटर्स, 34.16% पर सिमटा आंकड़ा

Bankipur Assembly by-election: बिहार के बांकीपुर-182 सीट पर हाई-स्टेक असेंबली उपचुनाव में गुरुवार को वोटिंग हुई, जिसमें कुल लगभग 34.16 परसेंट वोटर ने हिस्सा लिया. बीजेपी के नितिन नवीन के राज्यसभा में चुने जाने के बाद विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद बांकीपुर सीट खाली हो गई थी.

Written ByShailendra
Published: Jul 30, 2026, 10:18 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:31 PM IST
सुस्त रहा बांकीपुर उपचुनाव का मतदान: घरों से नहीं निकले वोटर्स, 34.16% पर सिमटा आंकड़ा
Image Credit: (ANI) बांकीपुर उपचुनाव में 34.16% मतदान हुआ

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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