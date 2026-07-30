सुस्त रहा बांकीपुर उपचुनाव का मतदान: घरों से नहीं निकले वोटर्स, 34.16% पर सिमटा आंकड़ा

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बिहार की राजधानी पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग 30 जुलाई, 2026 दिन गुरुवार को सपन्न हो गई. चुनाव आयोग के मुताबिक, इस सीट पर कुल लगभग 34.16 परसेंट वोटर ने हिस्सा लिया. वोटिंग फीसदी देखकर कहा जाता सकता है कि बांकीपुर उपचुनाव को लेकर वोटर्स में उत्साह नहीं नजर आया. अब उपचुनाव का रिजल्ट 3 अगस्त, 2026 को जारी किया जाएगा.
बीजेपी-राजद और जन सुराज में तगड़ा मुकाबला
बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा है. जबकि, जन सुराज पार्टी की तरफ से प्रशांत किशोर इस मुकाबले में उतरे हैं. वहीं, राजद की ओर से रेखा गुप्ता प्रत्याशी हैं. माना जा रहा है कि इस सीट पर चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है.
बीजेपी और जन सुराज के कार्यकर्ताओं में झड़प
वहीं, वोटिंग के बीच खबर आई कि बांकीपुर विधानसभा में पटना के SK पूरी बूथ पर भारी बवाल हो गया. यहां पर BJP और जन सुराज के समर्थक आपस में भिड़ गए, इस दौरान दोनों तरफ से लात-घूंसे जमकर चले. मामले को शांत कराने के लिए पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.
पीके पर ललन सिंह का तगड़ा प्रहार
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मतदान करने के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि संसद का सत्र चल रहा है और वह विशेष रूप से दिल्ली से मतदान करने के लिए पटना आए हैं. उन्होंने कहा कि वोट डालने के बाद वह फिर दिल्ली लौट जाएंगे. इस दौरान ललन सिंह ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर कहा कि विधानसभा चुनाव में भी उनकी कोई संभावना नहीं है. ललन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि प्रशांत किशोर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं. बिहार की धरती ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करती, जो सिर्फ हवाई बातें करते हैं.
बांकीपुर में क्यों हो रहा है उपचुनाव? जानिए
बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के नितिन नवीन विधायक चुने गए थे. नितिन नवीन जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो वह राज्यसभा के लिए चुन लिए गए. इसके बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया. उनके इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हो गई थी. चुनाव आयोग ने बांकीपुर विधानसभा सीट खाली होने के बाद उपचुनाव कराया. बता दें कि यह सीट पिछले 40 साल से बीजेपी के पास है.