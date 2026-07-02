/बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की तारीख घोषित, 30 जुलाई को होगा मतदान, नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई थी सीट

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भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार की राजधानी पटना की हाई-प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है. बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई, 2026 को वोटिंग होगा. जबकि, वोटों की गिनती 3 अगस्त, 2026 को होगी.
चुनाव आयोग ने इसके लिए अधिसूचना 6 जुलाई को जारी की जाएगी. नामांकन की आखिरी तारीख 13 जुलाई होगी, जबकि मतदान 30 जुलाई और नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे.
क्यों हो रहा है उपचुनाव?
बांकीपुर सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है. नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद उन्होंने मार्च, 2026 में बांकीपुर विधानसभा सीट विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया.
ध्यान दीजिए कि बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार 5 बार से विधायक चुनते आ रहे थे. साल 2025 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज की थी. हालांकि, अप्रैल 2026 में नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से यह सीट खाली चल रही थी.