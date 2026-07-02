Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar-jharkhand politics
  • /बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की तारीख घोषित, 30 जुलाई को होगा मतदान, नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई थी सीट

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की तारीख घोषित, 30 जुलाई को होगा मतदान, नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई थी सीट

Bankipur Assembly By-Election: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है. भारतीय निर्वाचन आयोग ने बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई, 2026 को वोटिंग की तारीख तय की है, जबकि वोटों की गिनती के लिए 3 अगस्त की तारीख को चुना है.

Written ByShailendra
Published: Jul 02, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:51 PM IST
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की तारीख घोषित, 30 जुलाई को होगा मतदान, नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई थी सीट
Image Credit: बिहार की खबरें (File Photo)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मां का इकलौता सहारा और देश का रखवाला... नहीं रहे जहानाबाद के जांबाज जवान अवधेश कुमार
Awadhesh Kumar25 min ago
2
Bankipur assembly by-election49 min ago
3
Gaya News1 hr ago
4
DSP Rajesh Sharma1 hr ago
5
Bihar TRE-31 hr ago