कब बनी थी बांकीपुर विधानसभा सीट, परिसीमन से पहले और बाद कैसा रहा सफर?

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पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आज (सोमवार, 3 अगस्त) वोटों की गिनती जारी है. शुरुआती रुझानों में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है. यह बीजेपी की पारंपरागत सीट रही है और यहां से बीजेपी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक चुने जाते रहे हैं. इससे पहले उनके पिता इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. इस बेहद हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट पर अगर बीजेपी हारती है, तो यह उसके लिए बड़ा झटका होगा. यह सीट पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है.
कब और कैसे आई अस्तित्व में?
जानकारी के मुताहिक, 2008 में हुए परिसीमन में बांकीपुर विधानसभा सीट अस्तित्व में आई थी. इससे पहले इसका अधिकांश हिस्सा 'पटना पश्चिम' (Patna West) विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था. परिसीमन के दौरान पुरानी पटना पश्चिम सीट को पुनर्गठित कर दो नई सीटें बनाई गईं- एक बांकीपुर और दूसरी दीघा. नए स्वरूप में बांकीपुर विधानसभा के तहत पटना नगर निगम के कई वार्डों को शामिल किया गया, जिनमें गांधी मैदान, गोलघर, पटना जंक्शन और कंकड़बाग के प्रमुख हिस्से आते हैं.
पटना पश्चिम से बांकीपुर तक: कब-कौन रहा विधायक?
1957 - 1962: कांग्रेस के रामशरण साव और के.बी. सहाय (जो बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने) यहाँ से विधायक चुने गए.
1967 - 1972: 1967 में जन क्रांति दल से महामाया प्रसाद सिन्हा जीते (और राज्य के सीएम बने). 1969 व 1972 में कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के ए.के. सेन और सुनील मुखर्जी ने जीत दर्ज की.
1977 - 1985: 1977 में आपातकाल के बाद जनसंघ/जनता पार्टी के दिग्गज नेता ठाकुर प्रसाद (वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद के पिता) यहां से विधायक बने. 1980 में कांग्रेस के रंजीत सिन्हा और 1985 में निर्दलीय रामानंद यादव विजयी रहे.
1990 से बीजेपी के पास रही है सीट
1995 में भाजपा के नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने यहां से शानदार जीत दर्ज की और लगातार 2000 और 2005 के चुनावों में विधायक रहे. 2006 में उनके असामयिक निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनके पुत्र नितिन नवीन पहली बार बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए.
2010 से अब तक बांकीपुर सीट का दौर
2008 में बांकीपुर सीट बनने के बाद से यह सीट भाजपा का अभेद्य किला साबित हुई है. 2010 में आधिकारिक रूप से यहां पहला चुनाव हुआ था और बीजेपी के नितिन नवीन ने राजद प्रत्याशी को 60 हजार से अधिक वोटों के भारी अंतर से हराया था. साल 2015 में हुए चुनाव में महागठबंधन की लहर के बावजूद नितिन नवीन अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे और कांग्रेस के आशीष कुमार को मात दी थी. 2020 में नितिन नवीन ने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे और कांग्रेस उम्मीदवार लव सिन्हा को हराया था. इस चुनाव में प्लुरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी भी यहां से चुनाव लड़ी थीं. 2025 के आम विधानसभा चुनाव में भी नितिन नवीन ने बड़ी बढ़त के साथ जीत हासिल की थी. उनके राज्यसभा जाने से सीट खाली हुई थी और उपचुनाव कराया गया.