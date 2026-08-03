कब बनी थी बांकीपुर विधानसभा सीट, परिसीमन से पहले और बाद कैसा रहा सफर?

2008 में बांकीपुर सीट बनने के बाद से यह सीट भाजपा का अभेद्य किला साबित हुई है. 2010 में आधिकारिक रूप से यहां पहला चुनाव हुआ था और बीजेपी के नितिन नवीन ने राजद प्रत्याशी को 60 हजार से अधिक वोटों के भारी अंतर से हराया था. साल 2015 में हुए चुनाव में महागठबंधन की लहर के बावजूद नितिन नवीन अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे और कांग्रेस के आशीष कुमार को मात दी थी. 2020 में नितिन नवीन ने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे और कांग्रेस उम्मीदवार लव सिन्हा को हराया था. इस चुनाव में प्लुरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी भी यहां से चुनाव लड़ी थीं. 2025 के आम विधानसभा चुनाव में भी नितिन नवीन ने बड़ी बढ़त के साथ जीत हासिल की थी. उनके राज्यसभा जाने से सीट खाली हुई थी और उपचुनाव कराया गया.