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कब बनी थी बांकीपुर विधानसभा सीट, परिसीमन से पहले और बाद कैसा रहा सफर?

Bankipur Assembly Seat News: 2008 में हुए परिसीमन में बांकीपुर विधानसभा सीट अस्तित्व में आई थी. इससे पहले इसका अधिकांश हिस्सा 'पटना पश्चिम' (Patna West) विधानसभा क्षेत्र में आता था. इस सीट पर 1990 से बीजेपी का कब्जा रहा.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 03, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 12:02 PM IST
कब बनी थी बांकीपुर विधानसभा सीट, परिसीमन से पहले और बाद कैसा रहा सफर?
Image Credit: कब बनी थी बांकीपुर विधानसभा सीट, परिसीमन से पहले और बाद कैसा रहा सफर? (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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