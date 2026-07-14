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Opinion: बांकीपुर में चुनाव, 'बांकेलाल' विदेश में; फिर हार होगी तो EVM पर ठीकरा फूटेगा

पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर लगातार संगठनात्मक बैठकें हो रही हैं, जिनमें मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख, उप प्रमुख और बूथ अध्यक्षों के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन किया जा रहा है.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 14, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:23 PM IST
Opinion: बांकीपुर में चुनाव, 'बांकेलाल' विदेश में; फिर हार होगी तो EVM पर ठीकरा फूटेगा
Image Credit: मंत्री और HAM राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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