Opinion: बांकीपुर में चुनाव, 'बांकेलाल' विदेश में; फिर हार होगी तो EVM पर ठीकरा फूटेगा

बांकीपुर की जनता लोकतंत्र का महापर्व मना रही है और 'बांकेलाल' विदेश भ्रमण का आनंद ले रहे हैं. चुनाव के समय जनता के बीच रहने का साहस नहीं, लेकिन परिणाम आने के बाद EVM, चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने की पूरी तैयारी है. यही इनकी राजनीति का स्थायी चरित्र बन चुका है. जो लोग राजनीति को अपनी खानदानी जागीर और जनता को अपनी निजी संपत्ति समझते हैं, उन्हें लगता है कि एयरपोर्ट, रिसॉर्ट और विदेशी नौकायन से चुनाव जीते जाते हैं.