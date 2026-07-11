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बांकीपुर उपचुनावः 13 जुलाई को नामांकन दाखिल कर सकते हैं बीजेपी कैंडिडेट नीरज सिन्हा, CM सम्राट हो सकते हैं शामिल

बीजेपी ने बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले प्रत्याशी को बदलते हुए अब नीरज सिन्हा को अपना कैंडिडेट बनाया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, नीरज सिन्हा आगामी 13 जुलाई को अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 11, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:57 AM IST
बांकीपुर उपचुनावः 13 जुलाई को नामांकन दाखिल कर सकते हैं बीजेपी कैंडिडेट नीरज सिन्हा, CM सम्राट हो सकते हैं शामिल
Image Credit: बांकीपुर उपचुनावः 13 जुलाई को नामांकन दाखिल कर सकते हैं नीरज सिन्हाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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