/बांकीपुर उपचुनावः 13 जुलाई को नामांकन दाखिल कर सकते हैं बीजेपी कैंडिडेट नीरज सिन्हा, CM सम्राट हो सकते हैं शामिल

बीजेपी ने बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले प्रत्याशी को बदलते हुए अब नीरज सिन्हा को अपना कैंडिडेट बनाया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, नीरज सिन्हा आगामी 13 जुलाई को अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं. उनके नामांकन में सीएम सम्राट चौधरी और बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ-साथ बिहार एनडीए के तमाम बड़े नेता शामिल हो सकते हैं. बता दें कि नीरज कुमार सिन्हा लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़े रहे हैं. उन्होंने वर्ष 2006 में भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की थी. इसके बाद उन्होंने संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाईं. उन्होंने बूथ अध्यक्ष, मंडल महामंत्री और युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष जैसी जिम्मेदारियां संभाली हैं. इसके अलावा वह दो बार मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं. उम्मीदवार घोषित होने से पहले भी वह मंडल अध्यक्ष के रूप में सक्रिय थे. पार्टी संगठन में लगातार सक्रियता के कारण उनकी अलग पहचान बनी. भाजपा ने इसी संगठनात्मक अनुभव पर भरोसा जताया है.