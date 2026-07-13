/बांकीपुर उपचुनाव: पटना पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, चुनावी रणनीति पर मंथन

बांकीपुर में जीत का दावा

इसी उपचुनाव को लेकर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बंगाल भाजपा प्रभारी मंगल पांडे ने कहा कि बांकीपुर में ऐतिहासिक और बड़ी जीत का दावा किया है. मंगल पांडे ने कहा कि इस बार की जीत पहले से भी ज्यादा बड़ी होगी क्योंकि बांकीपुर की जनता भली-भांति जानती है कि नितिन नवीन के कार्यकाल में क्षेत्र का कितनी मजबूती और तेजी से विकास हुआ था. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वर्तमान में बिहार में डबल इंजन की सरकार है, जिससे विकास की रफ्तार और तेज होगी. यही कारण है कि बांकीपुर की जनता का पूरा विश्वास, सरोकार और समर्थन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के साथ है.