/बांकीपुर उपचुनाव: पटना पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, चुनावी रणनीति पर मंथन

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बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं. इसी चुनावी अभियान को तेजी और पार्टी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के पक्ष में प्रचार-प्रसार करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज (13 जुलाई, 2026) पटना पहुंचे. पटना एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. उनके स्वागत के लिए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, एमएलसी संजय मयूख और राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता एयरपोर्ट पर मौजूद थे.
चुनावी रणनीति पर मंथन
पटना पहुंचने के बाद नितिन नवीन ने बांकीपुर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण रात्रि बैठक की और चुनावी रणनीति पर गहराई से मंथन किया. इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, राज्य सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल और उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे. बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं का भारी उत्साह देखने को मिला और पूरे कार्यक्रम के दौरान 'जय श्री राम' के जोरदार नारों से सियासी माहौल गुंजायमान हो गया.
बांकीपुर में जीत का दावा
इसी उपचुनाव को लेकर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बंगाल भाजपा प्रभारी मंगल पांडे ने कहा कि बांकीपुर में ऐतिहासिक और बड़ी जीत का दावा किया है. मंगल पांडे ने कहा कि इस बार की जीत पहले से भी ज्यादा बड़ी होगी क्योंकि बांकीपुर की जनता भली-भांति जानती है कि नितिन नवीन के कार्यकाल में क्षेत्र का कितनी मजबूती और तेजी से विकास हुआ था. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वर्तमान में बिहार में डबल इंजन की सरकार है, जिससे विकास की रफ्तार और तेज होगी. यही कारण है कि बांकीपुर की जनता का पूरा विश्वास, सरोकार और समर्थन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के साथ है.