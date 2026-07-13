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बांकीपुर उपचुनाव: पटना पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, चुनावी रणनीति पर मंथन

बांकीपुर उपचुनाव: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंचे. इस दौरान उन्होंने बांकीपुर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण रात्रि बैठक की और चुनावी रणनीति पर गहराई से मंथन किया.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 13, 2026, 09:00 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:14 PM IST
बांकीपुर उपचुनाव: पटना पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, चुनावी रणनीति पर मंथन
Image Credit: बांकीपुर उपचुनाव पर मंथन (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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