बांकीपुर उपचुनाव: तेजस्वी यादव के प्रचार में उतरने पर BJP का तंज, दिलीप जायसवाल बोले- 'भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें, दो दिन पहले आए'

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बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में एनडीए (NDA) समर्थित प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो निकाला जाएगा. इस रोड शो में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. इसी मुद्दे पर बातचीत करते हुए बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रोड शो आज दोपहर 3 बजे भट्टाचार्य रोड से शुरू होगा.
भाजपा को जनता का भरपूर समर्थन
उन्होंने कहा कि नितिन नवीन को जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना था और जनता का उन पर भरोसा था. हालांकि, वह अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके. ऐसे में अब जनता से अपील है कि वही प्यार और विश्वास एनडीए समर्थित प्रत्याशी को दें. डॉ. जायसवाल ने दावा किया कि भाजपा को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और एनडीए की जीत तय है.
'चुनाव से पहले प्रचार के लिए आए हैं'
वहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के यूरोप दौरे से लौटकर चुनाव प्रचार में उतरने पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें. वह नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन चुनाव से ठीक दो दिन पहले प्रचार के लिए आए हैं. उन्हें अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं के प्रति अधिक समर्पित होना चाहिए और उनके लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ वोट मांगना चाहिए.
रिपोर्ट: रामप्रवेश कुमार
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