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बांकीपुर उपचुनाव: तेजस्वी यादव के प्रचार में उतरने पर BJP का तंज, दिलीप जायसवाल बोले- 'भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें, दो दिन पहले आए'

बांकीपुर उपचुनाव को लेकर दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें, वो दो दिन पहले आए हैं. उन्हें अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं के प्रति अधिक समर्पित होना चाहिए.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 27, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:38 AM IST
बांकीपुर उपचुनाव: तेजस्वी यादव के प्रचार में उतरने पर BJP का तंज, दिलीप जायसवाल बोले- 'भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें, दो दिन पहले आए'
Image Credit: मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल (फाइल फोटो)

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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